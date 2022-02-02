KORONAVİRÜSE YAKALANDI!
KORONAVİRÜSE YAKALANDI!
0
SALDIRGANDAN ŞOK İFADE!
SALDIRGANDAN ŞOK İFADE!
0
ÜNLÜ ŞARKICININ TACİZCİ İSYANI!
ÜNLÜ ŞARKICININ TACİZCİ İSYANI!
0
ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ŞOK İDDİA!
ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ŞOK İDDİA!
0

İzmir'de sokak hayvanları aç kalmasın diye...

İzmir Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için tüm sene boyunca aralıksız devam ettirdiği mama desteğini havaların soğumasıyla arttırdı. Kentin 30 ilçesinde yiyecek bulmakta zorluk çeken can dostlar için Büyükşehir Belediyesi ekipleri hem mama dağıtıyor hem de bakım ve rehabilitasyon hizmeti veriyor

İzmir'de sokak hayvanları aç kalmasın diye...
02 Şubat 2022 Çarşamba 12:11

İzmir Büyükşehir Belediyesi sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverlerin de desteğini alarak yürüttüğü mama dağıtımını soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanarak aç kalan sokak hayvanları için arttırdı. Her gün enerji değeri yüksek mamaları sokak hayvanlarıyla buluşturan Büyükşehir ekiplerinin haftalık mama dağıtımı 3,5 tona yaklaşıyor.

Kış mevsiminin yaşam koşullarını zorlaştırdığı can dostlara İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü bakım ve rehabilitasyon hizmeti de veriyor.

“Mama alımlarımız her sene artarak devam ediyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Umut Polat sokak hayvanlarını soğuk kış günlerinde yalnız bırakmadıklarını belirterek, “Özellikle yoğun soğukların olduğu, olumsuz hava koşullarının arttığı kış dönemlerinde mama desteğimiz artarak sürüyor. Yıllık olarak sokak hayvanlarının beslenmesi için 150 ton mama dağıtımımız gönüllüler ve görevlilerimiz eşliğinde devam ediyor. Mama miktarlarımızın alımı her geçen sene artarak devam ediyor. İlçelerimizdeki besleme çalışmalarını yerel hizmetler şube müdürlüklerimiz ve mahalle muhtarlarımız aracılığıyla yürütüyoruz. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma gönüllülerimizden destek almaktayız” dedi.

“Başkanımıza teşekkür ediyoruz, kedi ve köpeklerimiz aç değil”


Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Esin Önder, “Belediye başkanımıza çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kedi ve köpeklerimiz aç değil. Vatandaşlar da bu çalışmaya çok iyi bakıyor. Başka illerde bu projeler yok. Bizim ilimiz çok daha iyi. Belediye Başkanımız acil ve münferit olaylar dışında sokak hayvanlarını hiçbir zaman toplamadı” diye konuştu.

“İyi ki İzmir Büyükşehir Belediyesi var”


HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan ise “Yıllardır İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışıyoruz. Başkanımız Tunç Soyer göreve geldikten sonra çalışmalarımız daha da ivme kazandı. Gönüllülere dağıttıkları mamalar sayesinde kış aylarında patili dostlarımız aç kalmıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Mama fiyatları da ortada. İyi ki İzmir Büyükşehir Belediyesi var” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir #sokak hayvanları #mama
Önceki Haber
İZDENİZ’in sefer saatleri yeniden düzenlendi
Sonraki Haber
İçinde ünlü mankenin de bulunduğu taksi denize uçtu!
Başkan Koştu’dan Millet Bahçesi çağrısı: Davaları geri çekin!
Başkan Koştu’dan Millet Bahçesi çağrısı: Davaları geri çekin!
0
İzmir'de belediye 6 Masal Evi daha açacak
İzmir'de belediye 6 Masal Evi daha açacak
0
Başkan Batur: Gültepe'den vazgeçmeyeceğiz
Başkan Batur: Gültepe'den vazgeçmeyeceğiz
0
Bornova Belediyesi’nden yeşil gelecek hamlesi
Bornova Belediyesi’nden yeşil gelecek hamlesi
0
Başkan Sandal: “3 yılda 251,5 milyon TL borç ödedik”
Başkan Sandal: “3 yılda 251,5 milyon TL borç ödedik”
0
Gaziemir’in altın raketi: Pelin Çolak
Gaziemir’in altın raketi: Pelin Çolak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.