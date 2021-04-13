İzmir'de süt tankeri hafif ticari araca çarptı: 3 ölü, 4 yaralı

İzmir'de süt tankerinin çarptığı araçtaki 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı

Kaza İzmir'in Bergama ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 14.30 sıralarında Bergama'dan Soma'ya gittiği öğrenilen Murat Tokmak'ın kullandığı süt tankeri, Bölcek Kavşağı'da Uğur Baylan yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile hafif ticari araç yaklaşık 2 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Süt tankeri ise karşı şeride geçti ve yol kenarında bulunan tarlaya devrildi.

Kazada hafif ticari araçta bulunan 52 yaşındaki Nurkadın Gümüşsü, bir süre önce boşandığı eski eşi 47 yaşındaki Yıldıray Demirdöven ve 46 yaşındaki Safiye Derge hayatını kaybetti. Araçta bulunan Uğur Baylan, Yılmaz Kızılboğa, Sema Derge ve Abuzer Yakala ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Uğur Baylan, Soma Devlet Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı ise Bergama Necla- Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın ardından süt tankerinin şoförü Murat Tokmak'ı gözaltına aldı.