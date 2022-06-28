İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

İzmir'de, 11 ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-27 Haziran'da Aliağa, Bergama, Bornova, Beydağ, Kemalpaşa, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı drone destekli operasyonlarda 2 kilo 801 gram esrar, 40 gram bonzai ve 1304 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 25 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.



