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İzmir'de yangın: 2 yaralı

Konak'ta bulunan bir apartmanın 2. katında çıkan yangında evde bulunan anne ile bebeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İzmir'de yangın: 2 yaralı
14 Ocak 2021 Perşembe 10:01

Olay İzmir'in Konak ilçesine bağlı Murat Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün akşam saat 22.00 sıralarında 5 katlı olan bir apartmanın 2. katında yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin kapısını balyozla kırarak içeriye girdi. Ekipler evde bulunan Sevil Akarslan Hepaksaz ile 2 yaşındaki bebeği Ayperi Hepaksaz'ı kurtararak evden çıkardı.

Yaralı olduğu öğrenilen anne Hepaksaz ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kaldırılırken, kızı ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evde büyük hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yangın #izmir konak yangın #izmir yangın #izmir
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