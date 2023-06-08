İzmir, Dünya Robot Olimpiyatı’na ev sahipliği yapacak

Gelecek yıl 90’a yakın ülkeden 2 bin 500’ü aşkın katılımcının İzmir’e geleceği Dünya Robot Olimpiyatı(WRO) basın toplantısında konuşan İZBB Başkanı Tunç Soyer, “Gençleri dünyanın bilimiyle ne kadar buluşturabilirsek o kadar aydınlık geleceği yaratmış olacağız” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in ev sahipliği yapacağı Dünya Robot Olimpiyatı (WRO) 2024 uluslararası finali ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Egemenlik Evi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen basın toplantısına Başkan Soyer’in yanı sıra 2014 yılından bu yana olimpiyatı düzenleyen Bilim Kahramanları Derneği üyeleri de katıldı. Etkinliğe yönelik Başkan Soyer’e sunum yapan dernek üyeleri, olimpiyatın önemine vurgu yaptı. 90’a yakın ülkeden 2 bin 500’ü aşkın katılımcının İzmir’de ağırlanacağı bilgisini paylaşan dernek üyeleri, yerel yönetimlerin desteğine değindi ve katkılarından dolayı Başkan Soyer’e teşekkür etti.

BAŞKAN SOYER’DEN DESTEK SÖZÜ

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, “Asıl biz size çok teşekkür ederiz. Sizin derneğinizin ismi de çok güzel, bilimle uğraşan gençleri kahraman olarak tarif ettiğiniz bir yapı. Bizim kahramanlarımız sizlersiniz, başka çaremiz yok. Bu gençleri dünyanın bilimiyle ne kadar buluşturabilirsek o kadar aydınlık geleceği yaratmış olacağız. Yaptığınız iş hem kutsal hem çok kıymetli hem de biz ne yapsak az ve eksik. Biz seve seve destek olacağız. Avrupa Gençlik Başkenti olmak gibi bir hedefimiz de var, bu onun en kıymetli kilometre taşlarından biri olacak. Beklentinizin üzerinde destek vereceğimizi söyleyebilirim. Bu süreci çok iyi planlayalım. Bizi çok heyecanlandıran bir hedef bu, İzmir olarak buna layık olmak için bütün gücümüzle yanınızda olacağız. Ben de size çok teşekkür ediyorum tekrar. Yaptığınız iş çok kutsal biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sizinle yan yana yürümeye hazırız” ifadelerini kullandı.