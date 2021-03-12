İzmir Ekonomi Üniversitesi araştırma görevlisi alımı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin 3 araştırma görevlisi alacağı duyuruldu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Ekonomi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alımı yapacak.

Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve İletişim Fakültesi için yapılacak alımlar için son başvuru tarihi ise 26 Mart 2021.

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