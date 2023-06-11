TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlenecek
TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlenecek
0
Uzmanlardan iyot tüketiminin ihmal edilmemesine yönelik uyarı 
Uzmanlardan iyot tüketiminin ihmal edilmemesine yönelik uyarı 
0
Bakan Yerlikaya: Soruşturmayla gerçek ve hakikatin ne olduğu ortaya çıkacak
Bakan Yerlikaya: Soruşturmayla gerçek ve hakikatin ne olduğu ortaya çıkacak
0
MKE fabrikasında patlama: 5 işçi şehit
MKE fabrikasında patlama: 5 işçi şehit
0

İzmir için 'sağanak' uyarısı

İzmir'in iç kesimlerinde yarın öğleden sonra gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

İzmir için 'sağanak' uyarısı
11 Haziran 2023 Pazar 14:47

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 12.00'den sonra Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #sağnak
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
İzmir esnafında olağanüstü sandık heyecanı
Sonraki Haber
Uzmanlardan iyot tüketiminin ihmal edilmemesine yönelik uyarı 
İzmir’in köyleri yangına dirençli hale geliyor
İzmir’in köyleri yangına dirençli hale geliyor
0
İzmir'de feribot, çamura saplanmıştı; nedeni denizdeki 'topuklaşma'
İzmir'de feribot, çamura saplanmıştı; nedeni denizdeki 'topuklaşma'
0
İzmir'de, arabalı vapur karaya oturdu
İzmir'de, arabalı vapur karaya oturdu
0
İzmir, Dünya Robot Olimpiyatı’na ev sahipliği yapacak
İzmir, Dünya Robot Olimpiyatı’na ev sahipliği yapacak
0
İzmir'de 23 düzensiz göçmeni kurtarıldı, 47 göçmen yakalandı
İzmir'de 23 düzensiz göçmeni kurtarıldı, 47 göçmen yakalandı
0
İzmirliler dikkat! Meteoroloji'den 'sağanak' uyarısı
İzmirliler dikkat! Meteoroloji'den 'sağanak' uyarısı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.