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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alacak

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 3 öğretim görevlisi alımı yapacağını açıkladı

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alacak
25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:15

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ilanda belirtilen programlarına, 09.11.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  "Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddelerine  göre  Öğretim  Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alacaktır.

 

İlan için başvurular 25 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 8 Haziran 2022 tarihinde son bulacaktır.


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