İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alacak

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 3 öğretim görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ilanda belirtilen programlarına, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alacaktır.

İlan için başvurular 25 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 8 Haziran 2022 tarihinde son bulacaktır.



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