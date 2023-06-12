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İzmir meclisinde 'seçim' arbedesi

12 Haziran 2023 Pazartesi 20:56

İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi haziran ayı olağan toplantısı birinci birleşiminde meclis üyeleri arasında arbede yaşandı. Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alarak elindeki valiziyle kürsüye çıkan AK Partili Meclis üyesi Yusuf Demircioğlu'nun 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle ilgili konuşması mecliste tansiyonu yükseltti. 

Oturumda seçimlere ilişkin değerlendirmlerde bulunan Demircioğlu, "Sandığa giden vatandaşımız tüm dünyaya örnek olacak bir demokrasi dersi verdi. Ancak şuna da değinmek isterim bazı meclis üyesi arkadaşlarımız biletleriniz hazır, eşyanızı toplanıp kaçıp yargılanacaksınız demişti. Onlar sosyal medyada ve sipariş usulü sonuç hazırlayan anket firmalarıyla kendilerini kandırırken biz sahada çalışıyorduk" dedi. Seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, Erkan Baş, Serra Kadıgil’ün açıklamalarını meclis kürsüsünde dile getiren Yusuf Demircilioğlu, "Ülkemizin kadirşinas insanları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçildi. Kaçacaksınız diyenlere biz buradayız, bin yıl önce buradaydık bin yıl daha buradayız¨ dedi. 

ARBEDEDE CHP'Lİ MALTEPE YERE DÜŞTÜ

Daha sonra kürsüye getirdiği valizi  açan AK Partili Demircioğlu, "Bir valizle çıktım. Genel Başkanlarınız gibi seçim sonuçlarını sizler de kabul etmiyorsunuz¨ diyerek valizden çıkardığı gramofonu göstererek "Bu gramafon seçim sonuçlarını duymamayanlar için. Valizde bir büyüteç var, görmeyenler için. Bir de soda var hazmetmeyenler için" dedi. Bunun üzerine meclis üyeleri ayaklanırken Meclis Başkan Vekili Mustafa Özuslu da Demircioğlu'nu konuşmasını bitirmesini istedi. Özuslu, solandaki görevlilere "Atın o bavulu" demesi üzerine CHP’li meclis üyesi Serkan Kalmaz valizi almak istedi. Kalmaz’ın elinden valizi alan AK Partili meclis üyesi Hüsnü Boztepe valizi güvenlik görevlilerine verdi. Bu esnada çıkan arbedede CHP’li meclis üyesi Mehmet Maltepe yere düştü. Bunun üzerine gerilim iyiden iyiye tırmandı. 

Etiketler; #izmir büyükşehir belediyesi #izmir #meclis #seçim
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