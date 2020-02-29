İzmir Park Kadın Kulübü 5 yaşında

Mart ayında 5. yılını kutlayacak olan İzmir Park Kadın Kulübü, yine dopdolu bir programla üyelerini ağırlayacak.

Her Salı ve Çarşamba günü saat 14.00'te Arzu Şimşek'in eğitmenliğinde gerçekleşecek "Duvar Süsü Yapım Atölyesi"nde el becerilerini geliştirecek olan kadınlar, hem keyifli zaman geçirecekler hem de kendi tasarladıkları objelerle aile bütçelerine katkıda bulunacaklar. Kadın Kulübü etkinlikleri kapsamında her Perşembe birbirinden renkli seminerlere de ev sahipliği yapan İzmir Park'ta, 5 Mart tarihinde Klinik Psikolog Öykü Koç çağımızın en büyük sorunlarından biri olan "Kaygı Bozukluğu ve Panik Atak" hakkında ziyaretçileri bilgilendirecek. 12 Mart'ta Operatör Doktor Ebru Acar, "Göz Çevresi Estetiği" hakkında son gelişmeleri paylaşacak. 19 Mart'ta "Ergenlikten Menopoza Kadın Beslenmesi" başlıklı semineri ile alışveriş merkezine konuk olacak olan diyetisyen Derya Zünbülcan, merak edilen soruları yanıtlayacak. İzmir Park Kadın Kulübü seminerlerinin Mart ayı programı 26 Mart'ta Klinik Psikolog F. Zümrüt Çetin'in "Depresyonla Başa Çıkmanın Yolları" başlıklı söyleşisiyle sona erecek. İzmir Park Kadın Kulübü kapsamında yapılan tüm etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleşiyor.