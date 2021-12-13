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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü araştırma görevlisi alacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 19 araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü araştırma görevlisi alacak
13 Aralık 2021 Pazartesi 09:47

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ilanda belirtilen birimlerine “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 50/D Araştırma Görevlisi ve Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 


İlan için başvurular 13 Aralık 2021 ile 24 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.


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Etiketler; #izmir
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