İzmir’in havayolu ağını genişletiyor

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, kapasite ve frekans artışı ile İzmir'in ana taşıyıcısı olarak konumunu güçlendiriyor. SunExpress'i İzmir’in havayolu taşıyıcısı olduğunu belirten SunExpress Genel Müdürü Max Kownatzki, 2022 yazında 8 yeni rota ve ek 4000 uçuşla İzmir hattında en geniş uçuş ağına ulaşacaklarını belirtti

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’i hem iç hem de dış hatlarda direkt seferlerle en çok noktaya bağlayan ve tarifeli seferlerle Ege Bölgesine en fazla turist getiren SunExpress, 2022 yaz sezonu İzmir uçuş planını açıkladı. İzmir’de bir otelde SunExpress Genel Müdürü Max Kownatzki ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan’ın katılımları ile düzenlenen basın toplantısında SunExpress’in yeni eklenen destinasyonlar ve İzmir ve bölge turizmine katkı amacıyla yürüttüğü projeler hakkında bilgiler aktarımında bulunuldu. SunExpress’in kapasite ve frekans artışı ile İzmir'in ana taşıyıcısı olarak konumunu güçlendirdiğini dile getiren SunExpress Genel Müdürü Max Kownatzki, 2022 yazında 8 yeni rota ve ek 4000 uçuşla İzmir hattında en geniş uçuş ağına ulaşacaklarını söyledi.

Bir numaralı tatil havayolu

SunExpress’in İzmir’in ana havayolu taşıyıcısı olarak gördüklerini belirten SunExpress Genel Müdürü Max Kownatzki, “İzmir bizim en önemli ve büyük üssümüz. En büyük destinasyon İzmir’den ve İzmir’e doğru 2006 yılından beri İzmir’de bulunuyoruz. İzmir’in havayolu olarak kendimizi görüyoruz. Üç tane ana müşteri segmentimiz var. Turistik müşteri segmentimiz ana segment. Yüzde 45’ini oluşturuyor. Yüzde 40 arkadaş ve aile ziyareti 3.6 milyon Türk vatandaşını Almanya’ya taşıyoruz. 2 milyonu Berlin’de yaşıyor. Yurt içi bizim yüzde 15’i oluşturuyor. Bu segmentler sayesinde nefes alabildik ve ayakta kalabildik. Arkadaş ve aile ziyaretleri ve yurt içi segmenti sayesinde bu etkileri azalttık. Bu segmentte yüzde 20 büyüdü. 18 Avrupa 14 Anadolu şehri ikinci segmente hitap ediyor. Aynı zamanda Türkiye’nin bir numaralı tatil hava yoluyuz. Çok güvenilir bir havayolu şirketiyiz. Yüzde 95’ini biz işletiyoruz.” dedi.

Türkiye’nin bir numaralı tatil havayolu olmayı istiyoruz

İzmir'den 18 ülkede 50 destinasyona direkt uçuş düzenlediklerini ifade eden Max Kownatzki , 2022 yazında 18 ülkeden 50 uçuç rotası ile İzmir’e uçuş gerçekleştireceklerini söyledi. Max Kownatzki , bu sene 10 milyon yolcu ile yüzde 50’den fazla büyüme kaydetmeyi planladıklarını belirterek “Türkiye’nin bir numaralı tatil havayolu olmayı istiyoruz. Güveniliriz. Zor dönemlerde bile taşımacılığı gerçekleştirdiğimiz için cesuruz. Türkiye hükümeti yaz dönemini Kasım-Aralık’a uzatmayı düşündü. Yaz trafiğini kasım ayına kadar genişletebildik. Geniş bir yelpazede müşterilere hizmet ediyoruz” diye konuştu.