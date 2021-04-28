İzmirli depremzedeler göçe zorlanıyor!

Bayraklı’da 30 Ekim 2020tarihinde meydana gelen büyük yıkım ve can kayıplarına neden olan depremin ardından hasarlı evlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar, kentsel dönüşüm kredi miktarının ve geri ödeme planı şartlarının iyileştirilmesini istiyor. Kentsel dönüşüm kredisini makul şartlarda alamadıkları takdirde evlerini yaptıramayacaklarını ve ucuza yerlerini satacaklarını ifade eden İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, “Bayraklı’da yaklaşık 150 bin insanın büyük sıkıntısı var. Bu insanlar mecburi göçe doğru zorlanıyor” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen büyük yıkım ve can kayıplarına neden olan depremde evlerini kaybeden depremzedeler kredi mağduriyeti yaşıyor. Depremzedelerin konutlarını tekrar inşa edilebilmesi için 350 bin lira krediye ihtiyacı olduğunu devlet tarafından verilen kentsel dönüşüm kredisinin miktarının ve şartlarının yeterli gelmediğini aktaran İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, Bayraklı’dan göçe zorlandıklarını dile getiriyor.

Kentsel dönüşüm kredisi şart

Depremzedelerin en büyük sorunun kentsel dönüşüm kredisinin miktarı ve geri ödeme şartları olduğunu belirten İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, “Devlet, evi ağır hasarlı olan depremzedelere rezerv alandan bir hak tanıyor. Diğer yıkılan yer için de ‘Evini kendin yapabilirsin’ diyor. Vatandaşın evi kendisi yapması için kentsel dönüşüm kredisi kullanması lazım. Yine orta hasarlı ev sahibi, evini yıkıp yeniden yapmak için kentsel dönüşüm kredisi kullanması lazım. Az hasarlı bina sahibi de aynı şekilde… Ayrıca evi hasarsız olup kentsel dönüşüme girmesini isteyen vatandaşlar da var, onların da kentsel dönüşüm kredisi kullanması lazım. En büyük aşamadığımız sorunumuz kentsel dönüşüm kredisi. Maalesef kentsel dönüşüm kredisini ödemeye gücümüz yetmiyor. Kentsel dönüşüm kredisi şu anda 200 bin lira ve 10 yıl geri ödemeli olarak veriliyor. İzmir’de ise bir evin inşası 350 TL’den başlıyor. Bu nedenle 200 bin lira kentsel dönüşüm kredisi, 100 bin lira da konut kredisi alalım dedik ve hesaplattık. Geri ödemesi 10 yıl, 5 bin 200 lira. Depremzedeler bu parayı nasıl ödeyecek?” Maalesef bunu ödeyemeyecek olanlar toprağını satıyor” dedi.

Büyük rant var

Depremde Bayraklı’da 9 bin 272 adet bağımsız bölümün zarar gördüğünü ifade eden Özkan, “Bayraklı’da yaklaşık 150 bin insanın büyük sıkıntısı var. Bu insanlar mecburi göçe doğru zorlanıyor. Bu insanların yaş ortalaması 65 ve üstü. Gelir seviyesi bin 800, 3 bin 500 TL arası. Bu insanlar 5 bin 200 TL’lik krediyi nasıl ödesin? Biz kentsel dönüşüm kredisinin iki yıl geri ödemesiz yüzde 0,30 faiz oranıyla 20 yıllık verilmesini istiyoruz. Yaklaşık 150 bin kişi kentsel dönüşüm kredisi bekliyor. Biz kimseden sadaka istemiyoruz. İzmirli her şeyi devletten bekleyen bir kültüre sahip değil. Biz ödeyelim ancak makul seviyede ödeyelim. Sosyal devlet anlayışının gereği bu… Deprem bu sonuçta, keyfi bir şey değil. Bazı müteahhit ve simsarlar, bizim buradan gitmemizi istiyor. Bayraklı’yı zoraki göçe zorlayıp haklarımızı ucuza almak istiyorlar. 350 bin lira kredi alamazsak biz evlerimizi yaptıramayacağız. Yaptıramayan insanlarda satış yapacak. Şu anda istediği şekilde kredi bulumadığı için 200 bin liraya hissesini satıp Kemalpaşa'ya, Foça'ya taşınanlar var. Bayraklı’da büyük bir rant var. Herkes bunun farkında. Sadece biz çaresiz insanlar, farkında değiliz. Ben bunu kullanmak istemiyorum ama ‘Bayraklı’yı asilleştirme’ diye bir şeyler söyleniyor. Çok sıkıntılı bu laflar dolaşıyor. Ben bunu kabul etmek istemiyorum. Ama baskılar ve hareketsizlik bunu gösteriyor” diye konuştu.