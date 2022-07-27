İzmirli depremzedelere müjde: Beklenen kredi haberi geldi!

Ankara’da AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile görüşen İZDEDA Başkanı Özkan, depremde hasar alan ağır ve orta hasarlı konutlar için, 12 yıl vadeli, 1.04 faizli kredi sağlanması hususunda mutabık kalındığını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Geçtiğimiz günlerde Ankara’da temaslarda bulunarak AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile görüşen İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği(İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, İzmir’e depremzedelerin uzun süredir beklediği müjdelerle döndü. Ankara dönüşü dernek merkezinde depremzedelerle bir araya gelerek düzenlenen basın açıklamasıyla Ankara temaslarının detaylarını paylaşan İZDEDA Başkanı Özkan, depremde hasar alan ağır ve orta hasarlı konutlar için, 12 yıl vadeli, 1.04 faizli kredi sağlanması hususunda mutabık kalındığını ifade etti.

Uzun süredir beklenen müjdeyi açıkladı

Ankara’da depremzedelerin talebi olan kredi konusunda gerçekleştirdikleri görüşmenin detaylarını açıklayan Özkan, “AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Binali Yıldırım’ı bizden talep ettiği formlarla birlikte ziyaret ettik. Birçok konuda sizlere müjde verirken, bu güzel haberlerin yalnızca derneğimizde ilgili formu dolduran depremzedelerimizi kapsadığını özellikle ifade etmek isterim. Ağır ve orta hasarlı konutlar için, 12 yıl vadeli, 1.04 faizli kredi sağlanması hususunda mutabık kaldık. 1-2 yıl geri ödemesiz olması hususunda çalışma yapılıyor. Şu an ki koşullarda 2,05 faiz oranında 120 ay vadeli 400 bin TL kredi kullanacak olan vatandaşımızın ödeyeceği taksit tutarı 9 bin TL… Bizim yaptığımız çalışmalar sonucunda faiz oranı 1,04’edüşüyor ve vade 144 (12 yıl) aya çıkıyor aylık ödememiz 5 bin 300 TL ve ödeme şekillerinizi kendiniz belirleyebileceksiniz. Devlet bankaları üzerinden, Halk Bankası koordinasyonunda verilecek” dedi.

“Emsale sahip çıkalım”

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından, iptali için dava açılan emsal artışı kararına ilişkin ise Özkan, depremzedelere çağrıda bulunarak, “Kurulduğumuz günden bu yana temel iki isteğimiz vardı; bu talepler emsal artışından ve depremzedelere özgü bir kredi olanağının sağlanmasından ibaretti. El ele, kol kola, omuz omuza girerek, birlikte mücadele ederek emsal artışını aldık. Bu vesileyle, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın; Kemal Kılıçdaroğlu’na; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Tunç Soyer’e bir kez daha desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bu noktada belirtmek istiyorum ki mahkemeye verilen emsalimize sahip çıkmak için dernek olarak müdahillik dilekçesi verdik. Şimdi bize destek olma sırası sizde. Her birinizin bu davaya avukatlarımızın hazırlayacağı dilekçeler ile bireysel olarak müdahil olmanızı ve emsalinize sahip çıkmanızı istiyorum” diye konuştu.

Az hasarlılar için çalışmalar sürüyor

Özkan, sözlerinin devamında da “Az hasarlı konutlar için çalışmamız sürüyor. Ağır hasarlı konut sahiplerine ek olarak, rezerv alanda orta hasarlı konut sahiplerine de hak sahipliği tanınacak. Rezerv alanda depremzede olmayan hiç kimseye satış yapılmayacak. Evini TOKİ aracılığıyla yenilemek isteyen depremzedelerimiz olmuştu ve TOKİ’nin 5 kat uygulaması sebebiyle bu yöntem imkansız hale gelmişti. TOKİ inşaatlarının kendi kat ve metrekaresinde yapılması için AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hamza Dağ çok önemli çalışmalar yapıyor. Depremin ilk gününden bu yana hasarlı konutların poliçe ödemelerinde çok ciddi sorunlar yaşamaktayız. AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Mahmut Atilla Kaya bu hususta çok büyük gayret sarf etmekte... Konteyner kent ve Uzundere konutlarıyla alakalı taleplerimizi paylaştık, konaklama sürecinin uzayacağı kanaatindeyiz. Yıkımdan sonra 1 yıl içerisinde gerçekleşmesi gereken kredi müracaatının, 2 yıla uzatılması hususunda taleplerimizi ilettik, karşılanacak” ifadelerini kullandı.

Proje alanlarında değişiklik yok

Proje alanında yapılan inşaatlarda kat sayısının düşmesi sebebiyle konut sahibi olamayan depremzedeler için trafo alanına bina yapılması talepleriyle ilgili görüşmelerin son aşamada olduğunu dile getiren Özkan, “Konu üzerinde AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Mahmut Atilla Kaya yoğun biçimde çalışmakta… Proje alanındaki ödemelerle ilgili herhangi bir değişiklik yok. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın açıklamış olduğu şekilde, 2 yıl ödemesiz 20 yıl vadeli ve 0 faizli biçimde gerçekleşecek orta, az hasarlı ve hasarsız olarak yıkılan 1 binamızın ödemesi bizim gayretlerimizle, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Sayın Hamza Dağ’ın katkılarıyla 1 yılı ödemesiz 19 yıl vadeli, faiz oranı TEFE/TÜFE’yi, geçmeyecek şekilde yüzde 10 üst sınır olmak üzere gerçekleşecek” açıklamalarında bulundu. Özkan, Yılmaz Erbek Apartmanı’nda göçükten çıkan ve uzuv kaybı olan tek depremzede Gülçin Soydan’a, deprem şehitlerinin ailelerine verilen konuttan verileceğini de kaydetti.

Kazanımlar mücadelemizin eseri

Özkan son olarak “Ülke olarak zor günlerden geçerken bu gibi birçok kazanımı elde edebilmemiz takdire şayandır. Bu kazanımlar örgütlü mücadelemizin eseridir. Her gece durmaksızın tweet atan teyzelerimizin eseridir. İşini gücünü bırakıp burada gönüllü bir biçimde mesai harcayan, emek koyan tüm depremzedelerimizin eseridir. Her birinizi teker teker kucaklıyorum, sağ olun var olun diyorum. Yaşasın depremzede dayanışması! Yaşasın örgütlü mücadelemiz!” ifadelerini kullandı.