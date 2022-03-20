İZTAŞIT şimdi de Kiraz'da

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevre ilçelerin toplu ulaşım ağına entegre edilmesi amacıyla ilk olarak Seferihisar’da hayata geçirdiği İZTAŞIT otobüsleri, yarından (20 Mart) itibaren Kiraz’da da hizmete başlıyor. Başkan Tunç Soyer, bu uygulamanın Türkiye’de bir örneğinin daha bulunmadığını belirterek “Hem minibüsçü esnafını güçlendiriyor hem de vatandaşa daha iyi hizmet sunuyoruz” dedi.

İlk olarak Aralık 2019’da Seferihisar’da hizmete giren İZTAŞIT otobüsleri, yarından (20 Mart Pazar) itibaren Kiraz’da da çalışmaya başlayacak. ESHOT Genel Müdürlüğü ile SS 27 No’lu Kiraz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin imzaladığı protokol gereğince üç hatta toplam dokuz otobüs “Gittiğin Kadar Öde” tarifesi dahilinde faaliyet gösterecek. İZTAŞIT otobüsleri, Kiraz-İzmir Otogarı (806), Kiraz-Ödemiş (803) ve yeni açılan Kiraz-Beydağ (801) hatlarında hizmet verecek. Sefer saatleri, ESHOT Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden ve akıllı telefonlara yüklenebilen ESHOT Mobil uygulamasından görülebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İnciraltı ESHOT Garajı’nda SS 27 No’lu Kiraz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yöneticileri, üyeleri ve Kiraz İZTAŞIT araçlarının şoförleri ile bir araya geldi. Başkan Soyer’e ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, Ulaşım Dairesi Başkanı Sibel Özgür, ESHOT Genel Müdür Yardımcıları Kader Sertpoyraz, Kerim Özer, Eser Atak ve SS 27 No’lu Kiraz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Konya da eşlik etti.

Başkan Soyer: “İhaleyle satmıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bireysel Taşımacılık Kooperatiflerinin Toplu Ulaşıma Entegrasyonu Projesi’nin (İZTAŞIT), tüm çevre ilçelerde yaygınlaştırılacağını söyledi. Yerelde kalkınma stratejisi doğrultusunda, İZTAŞIT sahiplerinin, yaşadıkları ilçede geçmişten beri bireysel taşımacılık yapan kooperatif üyeleri olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu uygulamanın Türkiye’de örneği yok. Biz özel halk otobüsü gibi ihale açıp bu hatları parayı çok veren alsın mantığıyla hareket etmiyoruz. Biz bu hatları zaten yıllardır emek veren, direksiyon sallayan insanlara emanet ediyoruz. Bunun iki kazancı var. Birincisi minibüsçü esnafını kurumsallaştırıyor ve güçlendiriyoruz. İkincisi de vatandaşa daha iyi hizmet sunmuş oluyoruz. Herkesin kazandığı bir sistem bu ve Türkiye’de sadece İzmir’de uygulanıyor. O nedenle biz de çok gururluyuz. Sizler de bu kervana katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız çalışırsınız.”

İzmirim Kart avantajları

ESHOT denetimli İZTAŞIT otobüslerinin devreye girmesiyle birlikte Kiraz’da da toplu ulaşımda nakit ödeme dönemi sona erecek ve İzmirim Kart ile seyahat edilecek. İlçede yaşayan 60 ve 65 yaş grubu vatandaşlar, engelliler, öğrenciler ve öğretmenler ile sağlık çalışanları ücretsiz ve indirimli toplu ulaşım haklarından yararlanmaya başlayacak. Yeni otobüsler sayesinde yolculuk konforu ve güvenliği artacak. Yolcuların iniş ve binişleri ESHOT duraklarında yapılacak. Minibüslerin kuralsız dur-kalk yapmalarının sona ermesiyle birlikte yolcu ve trafik güvenliği de sağlanacak.

ESHOT denetimli olacak

İZTAŞIT araçları, sürücüleri ve kooperatif yönetimi ESHOT’un denetiminde olacak. ESHOT şoförlerine verilen tüm eğitimler, İZTAŞIT sürücülerine de düzenli olarak verilecek. Ulaşım planlamaları ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak. Yolcu artışına paralel olarak, gerekli görülmesi durumunda ESHOT otobüsleri de takviye hizmet araçları olarak görev alabilecek.

İZTAŞIT araçlarının özellikleri



Kiraz’da hizmete girecek İZTAŞIT otobüsleri, 26’sı oturan olmak üzere toplam 61 yolcu kapasiteli. Konforlu, engelsiz, klimalı, kameralı, alçak tabanlı ve Euro 6 emisyon standartlarına uygun araçlar, ESHOT Filo Takip Sistemi’ne de uyumlu.