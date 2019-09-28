Karabağlar, Bozkırın Tezenesi'ni andı

​​​​​​​“Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş, ölümünün 7. yılında Karabağlar'da özel bir konserle anıldı. Bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden İsmail Altunsaray, Uzundere Rekreasyon Alanı Murat Çobanoğlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, Büyük Usta'nın unutulmaz türkülerini seslendirdi.

Konser öncesi vatandaşlara seslenen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, sanatçıların, yaşadığı dönemin aynası olduğunu vurgulayarak, “Ona boşuna 'Bozkırın Tezenesi' demediler. Çünkü o Anadolu Bozkırı'nın Türkiye'deki haykırışıdır” dedi.

Karabağlar'ın bağrında yaşamaya devam edecek

Neşet Ertaş'ın en önemli özelliğinin “insanı sevmek” olduğuna dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Neşet Ertaş, türkülerinde acıyı, sevgiyi, insanlığı, hoşgörüyü hissettiren bir sanatçıydı. Sanatçılar, yaşadıkları dönemin, sürecin birer aynasıdırlar. O günlerde neler yaşandıysa, bunları heykelleriyle, resimleriyle, türküleriyle, melodileriyle geleceğe aktarırlar. Neşet Ertaş da bunu en iyi ifade eden sanatçılarımızdan birisiydi. Neşet Ertaş Karabağlar'ın bağrında yaşamaya devam edecektir. Anadolu Bozkırı'nın Tezenesi'nin önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.

Daha sonra gerçekleştirilen konserde İsmail Altunsaray, Neşet Ertaş'ın “Kendim Ettim Kendim Buldum”, “Neredesin Sen?”, “Zahidem” gibi eserlerini, seyircilerle birlikte seslendirdi. Ertaş'ın “Yalan Dünya” türküsünü ise sahnede Başkan Selvitopu ve Altunsaray birlikte söyledi.

Yaraları birlikte saracağız

Başkan Selvitopu konser sonunda Altunsaray'a, Karabağlar'da geçen ay çıkan orman yangınına dikkat çekmek amacıyla ağaç dikim belgesi verdi. Konsere katılan sanatçılar anısına Karabağlar'da fidan dikileceğini bildiren Başkan Selvitopu, “Büyük bir yangın atlattık. O yangının yaralarını hep birlikte saracağız” dedi.

Konsere, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız'ın da aralarında olduğu siyasi parti yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.