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Karaburun Belediyesi memur alacak

İzmir ili Karaburun Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alımı yapacağını duyurdu

Karaburun Belediyesi memur alacak
03 Temmuz 2021 Cumartesi 10:52

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir İli, Karaburun Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

İlan için başvurular 16 Ağustos ile 18 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır.


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