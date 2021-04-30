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Karaburun'ta tam kapanma yoğunluğu. Nüfusu 100 bine çıktı!

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde gerçekleştirilecek tam kapanma öncesinde İzmir’in Karaburun ilçesine yoğun bir nüfus akımı yaşandı. Yaz aylarını aratmayan yoğunluk sonrasında Karaburun’da tam kapanma sürecinde 100 bin kişinin ikâmet etmesi bekleniyor

Karaburun'ta tam kapanma yoğunluğu. Nüfusu 100 bine çıktı!
30 Nisan 2021 Cuma 10:08

İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçeye yoğun bir nüfus akımı gözlemlediklerini belirterek, “29 Nisan gece saatlerine kadar süren bu yoğunluk sonrasında, tam kapanma döneminde ilçe merkezimiz başta olmak üzere, Mordoğan ve diğer mahallelerimizde ikamet edecek kişi sayısı, yerleşik nüfusumuzla birlikte 100 bin kişiyi buldu. Havaların ısınması ile birlikte yazlıkların hemen hemen tamamının açıldığını gözlemliyoruz. Karaburun Belediyesi çalışanları olarak bizler bu süreçte de vatandaşlarımızın hizmetlere erişimini kesintisiz sağlamak için görevimizin başında olacağız.” dedi.

 

Vatandaşların İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen kural ve yasaklara mutlaka uymaları gerektiğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:
“Üç hafta sürecek bu dönemin öncesinde maalesef yurdun dört bir yanında büyük bir nüfus sirkülasyonu yaşandı. Şehirleri terk edenler, kapanma döneminin sonunda aynı yoğunluğu dönüş yolunda yaşatacaklar.  Bu durumda çekilen zahmetin boşa gitmesi, vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi gibi bir sonu inşallah yaşamayız. Bu nedenle vatandaşlarımızın kurallara sıkı sıkıya uymaları çok önemli. Bu sıkıntılı dönemi el birliği ile aşacağımıza inanıyorum.”  

İlçe merkezine uzak mesafedeki mahallelerde yaşayan vatandaşların market ve eczane ihtiyaçlarını karşılamak üzere Karaburun Belediyesi ekiplerinin görev yapacağını hatırlatan Başkan Erdoğan, yurttaşların bu yöndeki talepleri için Karaburun Belediyesi’nin 0232.7312700 ve 0232.7376400 numaralı telefonu arayabileceklerini, 0535.1055199 numaralı Whatsapp hattına mesaj bırakabileceklerini sözlerine ekledi.

Etiketler; #karaburun #Karaburun Belediyesi #İlkay Girgin Erdoğan #tam kapanma #izmir
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