Karşıyaka'da başladı

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen Karşıyaka 3. Taş Heykel Sempozyumu, 20 Temmuz ile 20 Ağustos tarihleri arasında, Örnekköy Şantiye Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

Heykeltraş Ekin Erman’ın koordinatörlüğünü üstlendiği sempozyuma; İzmir’de yetişmiş heykel sanatçıları Bahadır Çolak, Çağdaş Erçelik, Kadriye İnal, Tolga Yurtözveri ve Varol Topaç katılacak. Heykeltraşlar, bir ay boyunca birlikte çalışarak ham mermer blokları sanat eserine dönüştürecek. Sanatseverler de sempozyum alanını ziyaret edip, bir heykelin sanatçının ellerinde nasıl hayat bulduğunu yakından izleyebilecek. Sempozyum kapsamında hazırlanacak heykeller, Karşıyaka’nın farklı noktalarına sergilenecek.

Sanatseverlere açık

Atatürk Heykeli ve Gode Cengiz Büstü gibi Karşıyaka’daki önemli eserlerde de imzası bulunan ünlü heykeltraş Ekin Erman, sempozyuma ilişkin şunları kaydetti: “Şubat ayından bu yana hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şantiye Tesisleri içerisinde sempozyum için özel olarak düzenlenen açık alanda bir ay boyunca çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Beyaz taşlardan biraz farklı olması için traverten taşını seçtik. Heykel, insanlar ve kentler üzerindeki etkisiyle çok özel bir sanat. Bu organizasyonla hem heykel sanatının toplumla bütünleşmesine katkı sağlamaya çalışacağız, hem de Karşıyaka’ya çok uzun yıllar boyunca yaşayacak yeni eserler kazandıracağız. Sempozyum; sanatçıların birlikte çalışmaları, birbirlerini beslemeleri ve desteklemeleri için çok güzel bir fırsat olacak. Karşıyaka Belediyesi’ne ve Başkan Cemil Tugay’a destekleri için teşekkür ediyoruz. Pazar hariç, haftanın her günü sempozyum alanındayız, tüm sanatseverleri bekliyoruz.”



