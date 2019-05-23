Katar'dan gelen ilk uçak su takıyla karşılandı

Doha ile İzmir arasındaki doğrudan ilk seferini yapan Katar Havayolları'nın Airbus A320 tipi uçağı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda su takı (selamı) ile karşılandı.

Doğancan Bingöl - Katar Havayolları'nın Doha'dan İzmir'e doğrudan ilk seferini yapan uçağı, havayolu şirketinin Türkiye'ye açılan yedinci uçuş noktası İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptı. Airbus A320 ile gerçekleştirilen QR 347 sefer sayılı Katar Havayolları'nın uçuşu, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda geleneksel su takı ile karşılandı.

Doha ile İzmir arasındaki aktarma problemini ortadan kaldıran Katar Havayolları'na ait uçak, pistin başına gelişinden itibaren itfaiye araçları su takıyla karşılama yaparak turistlere 'Hoş geldin' dedi. Katar uçağından inen turistlere karanfil hediye edildi.

Katar'dan İzmir'e ilk defa aktarmasız olarak sefer yapan uçak, içerisinde 95 tane yolcusuyla 11.30'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ulaştı.

Haftada 3 sefer

Yapılan pasta kesimi töreninin ardından konuşan İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın modern ve güzel olduğuna dikkat çekerek, "İzmir'i ekonomik, sanayi ve turizm açısından geliştirmek ve güzelleştirmek amacımız. Bunun içinde havalimanımız bu amaçlar için kapı görevi görüyor. Havalimanımız ne kadar büyür ve ne kadar çok uçak gelirse İzmir ve ülkemiz gelişecek. Doha'dan buraya ilk seferini yapan Katar Havayolları, haftada 3 sefer yapacak. Dileğimiz bu seferlerin katlanması. Ne kadar turist ağırlarsak ekonomimiz o derece gelişecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni kapı olacak

Katar Büyükelçisi Fikret Özer de iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ülkeler arasındaki en önemli unsur iletişim ve ulaşımdır. Katar Havayolları'nın haftada 3 sefer başlamış olan seferinin dünya ile İzmir arasında yeni bir bağlantı olacağına inanıyorum. Katar halkının maruz kaldığı ambargo sırasında İzmir, Katarlıların zihninde önemli bir yer kazanmıştır. Katar halkının Türk halkına olan sevgisi iki devlet bir millet şeklinde tanımlayabiliriz. Bu açılış yeni bir kapı olacaktır. Bu sefer Katar'a olan ihracatımızı katlayacaktır."

Turizm ve ekonomiye katkı

TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı ise Doha'dan İzmir'e gelen uçağı karşılamanın büyük bir zevk olduğunu söyleyerek, "İzmir Adnan Menderes Havaalanı, her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçiyi çeken, önemli kültürel ve tarihi mekânlara ev sahipliği yapan dünyaca ünlü Ege bölgesine açılan kapıdır." şeklinde konuştu.

Katar Havayolları'nın Avrupa'dan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Sylvain Xavier Bosch da İzmir'i global uçuş ağına kattıklarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Xavier, Katar Havayolları'nın İzmir'in Türkiye'deki 7. uçuş noktası olduğunu hatırlatarak, "Bugün ilk uçuşumuzda dünyanın çeşitli noktalarından beraberimizde medya mensupları getirdik. Kendileri sizin olağanüstü şehrinizi deneyimleyecekler. Bugünden itibaren Doha'dan İzmir'e haftanın 3 günü 12 business class, 12 ekonomi class kolltuktan oluşan Arisburs A320 tipi uçaklarımızla hizmet vermeye başlayacağız. Uçuş noktalarımız inanılmaz yatırım ve turizm fırsatlarını beraberinde getirecektir." diye konuştu.