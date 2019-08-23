Kazanan Dikili olacak

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, ilçenin sokakları için yeni çalışma başlattı. Projelerini tek tek hayata geçirmeye başlayan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Yaşayan sokaklar, güvenli alanlar” projesi için kolları sıvadı. Başkan Kırgöz projenin ilk toplantısını mahalle sakinleriyle gerçekleştirdi.

Dikili Salimbey mahallesi 13 sokakta yer alan esnaf ve hemşehrilerileriyle Dikili Belediyesi Kültür Evi’nde buluşan Başkan Kırgöz, " Yaşayan sokaklar, güvenli alanlar projemizle kent turizmine önemli katkıda bulunacağız. Dikili kent merkezi kentsel sit alanının kültür turizmine kazandırılması, tarihi yapı bilincinin geliştirilmesi, kent alanında ki tüm sokakların görsellikle canlandırılması ve sanat etkinlikleriyle yaşayan sokaklar yaratmayı hedefliyoruz" dedi.



Kentin belirli sokaklarında uygulamanın hayata geçeceğini kaydeden Başkan Kırgöz, " İlk etapta sokakların görünümü için basit müdahaleler yapacağız. Sokak zeminin iyileştirilmesi, aydınlatılması, bina cephelerinin boyanması, sokaktaki dükkanların tabelalarının tek tip yapılması gibi ufak dokunuşlarla kalıcı çözümler hayata geçireceğiz. Ardından sokağa yeni fonksiyonlar yüklenerek alanı cazibe merkezi haline getireceğiz. Böylece hem vatandaşımız hem de esnafımız yani tüm Dikili kazanacak. Bu yapılanların hepsini belediyemiz olarak biz karşılayacağız. Sokaklarımızdan başlayarak tüm Dikili'mizi kalkındıracağız” dedi.

Toplantı sonrası Başkan Kırgöz, proje ekibiyle birlikte 13 Sokağı gezerek yerinde incelemelerde bulundu.