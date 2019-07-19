Kendisi gidemeyince parkı getirdiler

Bayraklı'da yaşayan Gamze ve Kenan Tunalı çiftinin kızları Bade Evrim Tunalı'ya (3), doğuştan safra yollarının yetersiz olması nedeniyle yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 9 aylıkken annesinden karaciğer nakli yapıldı. Tunalı çifti, enfeksiyon kapma riski bulunan ve çocukluğunu doyasıya yaşayamayan Bade'yi parka götüremeyince, eve park kurdu.

Bayraklı Tepekule Mahallesi'nde oturan Gamze (32) ile Kenan Tunalı (33) çiftinin ilk çocukları Bade Evrim Tunalı, doğduktan 44 gün sonra sarılığın geçmemesi üzerine hastanede tedaviye alındı. Bir süre tedavi gören Bade Evrim Tunalı'ya, 100 bin doğumda bir görülen Alagille sendromu (karaciğer içinde normalden daha az sayıda küçük safra kanalına neden olan kalıtsal bir hastalık) teşhisi konuldu. Doğuştan safra yollarının yetersiz olması nedeniyle karaciğer yetmezliği yaşamaya başlayan Bade Evrim Tunalı'nın değerleri iyice yükselince, doktorlar, karaciğer nakli olması gerektiğini belirtti. Gönüllü donör olan anne Gamze Tunalı'nın karaciğerinden parça alınıp, minik kızı Bade'ye nakledildi. Bir süre daha tedavi altında tutulan Bade Evrim Tunalı, 2017 yılının Ocak ayında taburcu edildi. Ancak Tunalı çifti, kızlarının tam olarak sağlığına kavuşması için uzun süre onu dışarı çıkarmadı. Bade'nin enfeksiyon kapmaması için eve misafir kabul edilmedi.

Karaciğerinden parça verdi

Kızını dünyaya getirdikten sonra, karaciğerinden bir parça vererek hayata tutunmasını da sağlayan Gamze Tunalı, "Çocuğum ameliyat olana kadar hep sapsarıydı. Gözlerinin içi sarıydı. Biz normal ten rengini bile ameliyattan sonra gördük. Bize rengi normal geliyordu ama dışarıdan insanlar gördüğünde 'Çocuğunuzun ne rahatsızlığı var' diye soruyorlardı" dedi. Tunalı, kızı Bade'nin, bedeninin nakledilen karaciğer reddine engel olmak için bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar kullandığını, bu nedenle enfeksiyona karşı önlem almak için evlerine kimseyi kabul etmediklerini, taburcu olduktan sonra dışarı çıkarmadıklarını, yeni yeni parka gitmeye başladıklarını, gittiklerinde de çok kısa kaldıklarını anlattı.

Eğlendirmeye çalışıyorum

Bade Evrim Tunalı'nın dışarıda istediği gibi vakit geçirememesinden dolayı eve kaydırak kurduklarını, oyun alanı yaratarak kızlarını eğlendirmek için çabaladıklarını söyleyen Gamze Tunalı, "Kızım henüz tam olarak sağlığına kavuşmadı. O nedenle enfeksiyon kapma riski bulunuyor. Yeni yeni dışarı çıkmaya başladık. Çıktığımız zaman çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kısa süre kalıyoruz. Bu zaman diliminde kızım kedi ve köpeklerle oynayamıyor. Çocuğumuz dışarıda çok fazla oynayamadığı için eve kaydırak aldık. Araba aldık. Elimizden geldiğince onu evde eğlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kızının hastalığının ardından nakil için severek gönüllü olduğunu da belirten Tunalı, donör olunması ve organ bağışında bulunulması için çağrı yaparak, şunları söyledi: Hiç düşünmeden kızıma karaciğerimi verdim. İnsanlar donör olmaktan korkuyor. Bizim tedavimizin sürdüğü dönemde bazı anne ve babaların bile donör olmaktan korktuğunu gördüm. Korkulacak bir şey yok aslında. En fazla bir hafta acı çekiyorsunuz ve sonra normal hayatınıza devam ediyorsunuz. Donör olunması, organ bağışı yapılması, hayat kurtarıyor. Gamze Tunalı, riskli olduğu için ikinci çocuğu yapmayı düşünmediklerini de belirtti.