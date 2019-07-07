Kentsel dönüşümde yeni dönem başladı

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin de desteğiyle kabul edilerek yasalaştığını belirterek, "Bu kanunla Türkiye'de kentsel dönüşümde yeni bir sürece girildi" dedi

Yeni kentsel dönüşüm kanununun önemli bir ihtiyaçtan doğduğunu belirten Necip Nasır, "Kentsel dönüşümün daha sağlıklı bir yapıya kavuşabilmesi için temel kanunlar olan 2644 sayılı Tapu Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılması doğrultusunda Meclise AK Parti grubu olarak kanun teklifi sunduk" ifadesini kullandı.

Bürokrasi azalacak

Bu kanun ile tapu uygulamalarında bürokrasinin azaltılması ve tapu işlemlerine hız kazandırılmasını hedeflediklerini kaydeden Nasır, şunları söyledi: "Süresini dolduran ipoteklerin malikin talebiyle terkini sağlanarak tapu sicilinin düzenli tutulmasına katkı sağlanması, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda yapılan değişiklikle; maliklerin tapuları ile oturdukları bağımsız bölüm numaralarının çeşitli hatalar nedeniyle farklı olması durumlarında bunların düzeltilmesi yoluna gidilerek yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi, mülkiyet hakkının doğurduğu sonuçlar çerçevesinde vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek ve uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm getirebilmek amacıyla 3194 sayılı İmar Kanununda çeşitli düzenlemelerin hayata geçirilmesi, parselasyon planının nasıl yapılacağı konusuna netlik ve açıklık getirilmesi suretiyle uzun yıllardır devam eden mülkiyet sıkıntıları ve çarpık yapılaşma hususunun çözüme kavuşturulması, mülkiyetin sorunlu olduğu ve mahkemelerce dahi çözülemediğinden karmaşık hale gelen problemlere yönelik düzenleme yapılarak uzun yıllardır süre gelen bu problemlerin çözümlenmesi, Hazineye ait taşınmazlar ile tarım arazilerinin satışında uygulama birliğinin sağlanması ve çeşitli nedenlerle haklarından yararlanamayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi gibi konularda düzenlemeler oluşturduk" diye konuştu.

Daha iyi kentleşme

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, sözlerine şöyle devam etti: "6306 sayılı Kanunda öngörülen değişikliklerle, özellikle yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlarda, kendiliğinden çöken veya zeminin kayması, heyelan, yangın gibi afetler veya patlama gibi olaylar neticesinde ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamalarının ivedilikle yapılabilmesi için düzenleme yapılmakta ve bu suretle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, uygulamada yaşanan problemlerin çözülmesi ve zaman kaybının önlenmesi için harekete geçtik. Kanun kapsamındaki yapıların sicilinde bulunan haklar ve şerhlerin yapının yıkılmasından sonra hisseler üzerinde devam edeceği ancak bu hakların ve şerhlerin dönüşüm uygulaması kapsamında tapuda yapılacak işlemler için engel teşkil etmeyeceği gibi birçok sorun çözücü konuları içeriyor. Bu yasayla birlikte yapılan uygulamalar ve düzenlemeler çerçevesinde kentleşme ve planlama alanında daha iyiye ulaşabilmek için yaşanan sıkıntılar hızla ortadan kaldırılacaktır."