Kılıçdaroğlu’ndan  Aksoy'a tebrik

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, projelerini anlatmak ve temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Bugün öğle saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Aksoy, göreve geldiği günden bugüne yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Cumhuriyet Halk Partisi Menemen İlçe Başkanı Turan Erdoğan ve Menemen Belediyesi Spor Müdürü Adil Acar ile Ankara’ya giden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 16 ayda hayata geçirdikleri 16 proje, yaptıkları çalışmalar ve pandemi sürecini nasıl geçirdikleri ile ilgili bilgiler verdi. Menemen için yapılan çalışmalar, ilçenin sorunları ve çözüm önerilerinin de masaya yatırıldığı ziyaret sonunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yapılan çalışmalardan dolayı Aksoy’u tebrik etti.

Park açılışına davet

Ziyaret sırasında Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na Menemen Belediyesi Çocuk Dergisi, Menemen topraklarına ekilen karakılçık buğdayından yapılan ekmek ve kurabiye, sabun ve minyatür Kubilay heykeli hediye eden Başkan Aksoy, ayrıca 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde açılışını yapacağı Ahmet Kaya Parkı açılışına da davet etti. Dar gelirli vatandaşların yaşadığı Asarlık bölgesinde açılışı yapılacak olan Ahmet Kaya Parkı, orada yaşayan çocuklar ve büyükler için bir sosyalleşme alanı olacak.

Herşey Menemen için

Ziyaretin çok olumlu geçtiğini kaydeden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Genel Başkanımıza projelerimiz ve çalışmalarımızdan bahsettik. 16 ay gibi kısa bir zamanda 16 projeyi hayata geçirmemizin yanı sıra, özellikle pandemi sürecinde ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde başarılı bir süreç geçirdik ve bu çalışmalar nedeniyle yurt dışından da bu konuyla alakalı bir ödül aldık. Sayın Genel Başkanımız çalışmalarımızdan dolayı tebriklerini ilettiler. Aynı azim ve kararlılıkla Menemen için çalışmaya devam edeceğiz. Herşey Menemen için…“ açıklamasını yaptı.

