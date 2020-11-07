Konak'ta çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

Konak ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi. Dairede hasar meydana geldi.

Konak'ta çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi
07 Kasım 2020 Cumartesi 11:34

Şükrü Saraçoğlu Caddesi üzerinde bulunan Esen Güzelcik'in ikamet ettiği 5 katlı binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen Güzelcik'i de kurtardı. Sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güzelcik'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dairede hasar meydana geldi.

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