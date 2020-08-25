Konak'ta kaza: 1 ağır yaralı

Konak'ta, hafif ticari araç ile çarpışan taksi sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın ardından hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı Bozkurt Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Ö., yönetimindeki 35 T 6868 plakalı taksi ile Basmane yönüne seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü öğrenilemeyen 35 ACH 690 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Süleyman Ö.’nün yönetimindeki taksi, savrularak işaret tabelasının direğine çarptı. Hafif ticari araç sürücüsü ise kazanın ardından olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Süleyman Ö.’yü ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Tedaviye alınan Süleyman Ö.’nün durumun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçan hafif ticari araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.