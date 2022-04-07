Maraton İzmir heyecanı İzmir’i sardı. Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Bir Dünya” sloganıyla 17 Nisan’da üçüncüsü koşulacak Maraton İzmir, Türkiye’nin ilk atıksız maratonu olacak. Hedef tüm dünyada farkındalık yaratmak

İzmir’de 17 Nisan Pazar günü üçüncüsü düzenlenecek Maraton İzmir için nefesler tutuldu. Üçüncüsü düzenlenen Maraton İzmir, Türkiye’nin ilk atıksız maratonu olacak. Birleşmiş Milletler’in (BM) belirlediği “Küresel Amaçlar” doğrultusunda “Sürdürülebilir bir dünya” için koşulacak Maraton İzmir’de, koşuculara verilecek pet şişeler atık kutularında toplanarak geri dönüştürülecek ve önümüzdeki yıl kullanılacak yarış tişörtlerinin ana maddesini oluşturacak. Madalyalar da geri dönüşümlü malzemeden olacak.

Etkinlik alanındaki malzemeler de geri dönüştürülebilir

“Türkiye’de Koşulmuş En Hızlı Maraton" unvanını alarak World Athletics'te dünyanın en hızlı maratonları listesine de 20. sıradan giren Maraton İzmir’in etkinlik alanındaki tüm malzemeler de yine geri dönüştürülebilir olacak. Sporculara dağıtılacak kitler dahi yine geri dönüşümlü malzemeden yapılan çantalar içinde teslim edilecek. Parkur üzerinde sponsorlara ve yarışa ait tüm reklam ile yönlendirmeler de yarış bitiminde tek tek toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, “Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in vizyonuyla oluşturulan ‘Başka Bir Tarım Mümkün’, ‘Yüzülebilir İzmir Körfezi’, ‘Terra Madre’ ve ‘Orman İzmir’ projeleri Birleşmiş Milletler’in tüm dünyada liderlik ettiği 17 sürdürülebilirlik maddesinin birer parçası. İzmir, bu projeler sayesinde sadece ülkemize değil, tüm dünyaya örnek bir model yaratıyor. Maraton İzmir ise sıfır atık hedefiyle çok özel bir yere konumlanacak. Hedefimiz, Maraton İzmir’in atıksız maraton olmasını sağlayarak Birleşmiş Milletler’in hedeflerine güçlü bir şekilde öncülük etmesi” dedi.

Start 17 Nisan Pazar günü verilecek

Maraton İzmir’in üçüncüsü 17 Nisan Pazar günü koşulacak. Türkiye’nin dört bir yanından sporcular ve sporseverler, Maraton İzmir için etkinlik alanı olarak belirlenen Kültürpark’ta 14-17 Nisan tarihleri arasında konserler, etkinlikler ve söyleşiler eşliğinde ağırlanacak. Etkinlikler dizisi boyunca Kültürpark’ta ayrıca isteyen sporseverler diledikleri spor branşlarını da deneyimleyebilecek. Maraton İzmir’in startı, saat 08.00’de Şair Eşref Bulvarı’ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden verilecek. 42 kilometrelik Maraton İzmir’de atletler, Alsancak üzerinden Karşıyaka’ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi’ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı’na varacak atletler, Marina İzmir’den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacaklar.

10 kilometrelik halk koşusu da var

Maraton İzmir kapsamında 10 kilometrelik halk koşusu da düzenlenecek. Bu yarışın startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 07.20’de verilecek. 10 kilometrelik yarışta atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark eski İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacaklar.

Kayıtlar www.maratonizmir.org adresi üzerinden devam ediyor.