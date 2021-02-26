Mavişehir'de deniz taşkınları böyle önlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mavişehir’de deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle yaşanan taşkınlara son verecek Kıyı Rehabilitasyon Projesi’ni, iş bitim tarihinden önce tamamlamak için yoğun çalışma yürütüyor. 38,4 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen projenin Temmuz ayından önce tamamlanması hedefleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz seviyesinin altındaki Mavişehir'de özellikle denizin yükseldiği dönemlerde yaşanan su baskınlarını önlemek için başlattığı Kıyı Rehabilitasyon Projesi sürüyor. Peynircioğlu Deresi yakınındaki Deniz Kent Restoran önünden başlayıp kuzeye doğru Mavi Ada bölgesini de içine alan 2 kilometrelik sahil hattında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların kısa sürede önemli bir kısmı tamamlandı. Sahil bölgesinde hem deniz suyu kabarmasıyla meydana gelebilecek taşkını hem de zemin altından deniz suyu geçişini engellemek için yerin 4 metre altında yapılan 2 bin 70 metrelik su içi betonunun bin 70 metresi bitirildi. Ön kısımda yeniden imal edilen 850 metrelik kaya tahkimat düzenlemesinin 500 metresi yapıldı. Su içi betonunun üstünde yer alan kronman betonu imalatı ile dalgayı ö ;nleyecek 80 metrelik batık dalgakıranın kazı çalışmalarına başlanarak işin yüzde 40 tamamlanmış oldu. 2021 yılı Temmuz ayında bitirilmesi planlanan çalışmaların işin bitim tarihinden önce tamamlanması hedefleniyor.

Deniz suyunun önü kesilecek

Ön kısımda yeniden imal edilen kaya tahkimat dalga etkisinden alanı koruyacak. Yapılan kaya tahkimatı deniz seviyesinden yaklaşık 1,5 metre yüksekte olacak. Ayrıca yerleşim bölgelerindeki yağmur suyunu toplamak üzere bin 750 metre uzunluğunda yağmur suyu hattının 540 metresi tamamlandı. Toplanan sular mevcut terfi merkezindeki pompalar aracılığıyla denize verilecek. Proje kapsamında yurttaşların denizle bağını güçlendirmek için 55 metre uzunluğunda deniz merdiveni ve çocukların kuşları tanıyacakları su içi sınıfı olacak. Bu alan sanatsal etkinlikler için de kullanılacak. Çalışmalar 38,4 milyon liraya mal olacak.