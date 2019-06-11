Menemen Meclisi'nde 'Türkçe' tartışması

Türkçeni düzelt

Mecliste grubu adına söz alan AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can, “İstanbul seçimlerinin ardından belediyeden 350 kişi işten çıkarılacak mı?” sorusunu sordu.

Başkan Aksoy ise "Hanifi kardeşim, sosyal medyada '340 kişi işten çıkartıldı' '350 kişi daha işten çıkartılacak' diyor, sen hariçten mi bilgi aldın bilmiyorum. 350 kişi işten çıkartılmayacak; ama senden de bir ricam Türkçeni düzelt. Sen belediye meclis üyesisin, belediye meclis üyesi kalkıp da sosyal medya üzerinden bu tarz paylaşımlar yapamaz doğru değil” dedi.

Hanifi Can ise, "Eğer Türkçemi düzeltmem gerekiyorsa önce sizde Türkçenizi bir düzeltin diyorum, size iade ediyorum" dedi.

Hanifi Can’ın sosyal medya hesabından yayınladığı Ramazan Bayramı mesajının çıktısını çıkartan Başkan Serdar Aksoy, meclis üyelerine yazım yanlışlarını göstererek, “O Ramazan-ı Şeriftir. Ayrıca sen önce mensup olduğun dinin adını doğru yazmayı öğren. İslam’da iki ‘L’ yok” deyince tansiyon yükseldi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Başkan Serdar Aksoy, zabıtaları çağırarak Hanifi Can’ın meclis dışına çıkarılmasını istedi. Olayın ardından AK Parti ile MHP’li meclis üyeleri salonu terk etti.