Menemen 'Nostaljik Sinema Günleri' başladı

Menemen Belediyesi bu yıl ilk kez 'Nostaljik Sinema Günleri' düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'na kurulan açık hava sinemasında gösterilen ilk film, yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı Neşeli Günler oldu. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve eşi Dilek Aksoy'un da izlediği, başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı filme halkın ilgisi yoğundu.

Patlamış mısır ikramının da yapıldığı etkinlikle, 70'li ve 80'li yılların en yaygın sanatsal faaliyetlerinden olan yazlık sinemaların ruhunun yeniden canlanması ve halkın hoşça vakit geçirmesi amaçlanıyor. Her hafta farklı bir mahallede düzenlenerek yaz sonuna kadar devam edecek Nostaljik Sinema Günleri'nde önümüzdeki günlerde; 3 Temmuz'da Kent 2'de Bizim Aile, 9 Temmuz'da Gölpark'ta Uçurtmayı Vurmasınlar, 16 Temmuz'da Göktepe Köyü'nde Çöpçüler Kralı, 23 Temmuz'da Seyrek'te Züğürt Ağa, 30 Temmuz'da Haykıran'da Selvi Boylum Al Yazmalım, 6 Ağustos'ta Kesikköy'de Kapıcılar Kralı, 20 Ağustos'ta Emiralem'de Züğürt Ağa ve 27 Ağustos'ta Maltepe'de Selvi Boylum Al Yazmalım filmleri izlenebilecek.