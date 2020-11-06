Moral aşıladılar

Afet bölgesine giden Narlıdere Belediyesi, Nar Çiçekleri Anaokulu öğretmenleri; yüz boyama, hamur oyunu ve drama etkinlikleri ile çocuklara moral aşıladı

Moral aşıladılar
06 Kasım 2020 Cuma 12:33

Narlıdere Belediyesi, İzmir’de meydana gelen depremin ardından çadırlarda kalmaya başlayan çocuklar için etkinlikler düzenlemeye başladı. Afet bölgesine giden Nar Çiçekleri Anaokulu öğretmenleri; yüz boyama, hamur oyunu ve drama etkinlikleri ile çocuklara moral aşıladı. Başkan Engin “Depremin olumsuz etkilerini çocuklarımızın zihninden silmek için çalışıyoruz” dedi.

Stant kuruldu

Narlıdere Belediyesi’ne bağlı Nar Çiçekleri Anaokulu’nun öğretmenleri, Bayraklı’daki deprem bölgesinde açılan stantlarda çocuklar için moral etkinlikleri düzenlemeye başladı. Depremin olumsuz etkilerini silmek adına yapılan çalışmalarda; yüz boyama, hamur oyunları, drama etkinlikleri ve resim boyama etkinlikleri yapıldı, çocuklara patlamış mısır dağıtıldı.
 
Yaraları saracağız

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Çocuklarımız depremden çok fazla olumsuz etkilendi. Her yönden yıkıldık! Çocuklarımızın ve ailelerin hem fiziksel hem de sosyal eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Moral etkinliklerimiz ile bir nebze de olsa çocuklarımızın yüzünü güldürmeye gayret ediyoruz. Yaraları birlikte saracağız” dedi.


 

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