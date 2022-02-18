Mordoğan’ın atık su sorunu tarihe karışıyor

Türkiye’nin atık su arıtma lideri İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 70’inci Atıksu Arıtma Tesisi’ni Mordoğan’da hayata geçiriyor. 60 milyon liraya mal olan tesisin yaz sezonunda hizmete alınması planlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in doğayla uyumlu yaşamın örnek şehirlerinden biri olması hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, arıtma yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Arıtma tesisi sayısı ve ileri biyolojik arıtma oranı ile Türkiye liderliğini koruyan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Mordoğan’ın atık su sorununu çözmek için başlattığı arıtma yatırımında sona geldi. İzmir’in 70’inci atık su arıtma tesisi olarak hizmet verecek Mordoğan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi için 60 milyon liralık yatırım yapıldı. Sulucadere bölgesinde 17 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesis, günlük 11 bin metreküp atık su arıtacak. İleri biyolojik yöntemle arıtılacak atık sular derin deniz deşarjı ile doğaya zarar vermeden bertaraf edilecek. Tesiste koku giderim ve SCADA sistemi de olacak.

Yaz sezonunda açılıyor

Mordoğan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, yapımı süren deniz deşarj hattı inşaatının yaz aylarında tamamlanmasının ardından hizmete alınacak. Tesisin hizmete alınmasıyla 65 milyon liralık yatırımla yapımı tamamlanan 110 kilometrelik yeni kanalizasyon şebekesi de devreye girecek. Tesis, Mordoğan merkez, Ardıç, Çatalkaya, Yenicepınar ve Eski Mordoğan Köyü’nün atık sularını arıtacak.

“Soyer her derdimize deva oluyor”

Arıtma tesisi yatırımından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Mordoğan Muhtarı Şaban Ok, “Çok mutluyum, benim muhtarlıkta ilk dönemim. Başta Tunç Soyer başkanım olmak üzere projede emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Mordoğan’a katma değer kattı” diye konuştu.

Mordoğan’da yaşayan Cahit Yönlü, “Uzun yıllardır Mordoğan’da yaşıyorum. Özellikle altyapı konusunda çok büyük sıkıntılarımız vardı. Foseptik kullanıyorduk. Masraf ve koku nedeniyle sıkıntılar yaşıyorduk. Yapılan yatırımla birlikte son derece mutluyuz. En kısa zamanda tesisin açılmasını bekliyoruz. Büyük bir yatırım. Başkanımız Tunç Soyer’e ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

“En büyük derdimiz çözüldü”

Kemal Rudarlı, “Başkanımız Tunç Soyer’e yapılan hizmetlerden ötürü sonsuz teşekkür ediyoruz. Mordoğan’ı Mordoğan yaptığı için şükranlarımı sunuyorum. Maddi yönden, koku yönünden çok büyük faydası olacak. Yapılması büyük fayda sağlayacak” dedi.

Oyal Niron, “Uzun yıllardır buradaki altyapı sorunu çözülememişti. Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyoruz. En büyük derdimizi görmüş oldu. Soyer bizim her derdimize deva oluyor” dedi.

Karaburun’a 3 yılda 250 milyon liralık yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi son üç yılda yaptığı yatırımlarla Karaburun ilçesini sağlıklı altyapıya kavuşturdu. 18 milyon liranın üzerinde bir yatırımla Mordoğan Göleti İçme Suyu Arıtma Tesisi ve içme suyu iletim hatları tamamlanarak hizmete alındı. Mordoğan Merkez, Yayla ve Saip mahallelerinde 3 yeni su kuyusu açılarak bu yerleşimlerin su sıkıntısı çözüldü. Yağışlı günlerde taşkın riskini azaltmak için 61 kilometrelik dere temizliği yapıldı. Ortalama 7 metre genişliğinde 92 kilometre uzunluğunda yola eşdeğer 133 sokak asfaltlandı, 161 bin ton sıcak asfalt serildi. 175 bin metrekare ova yolunun (35 kilometre) sathi kaplaması yapılarak üretecinin yüzü güldürüldü. 107 bin metrekarelik (21 kilometre) kilit parke taşı döşendi.

Karaburun Kaynarpınar sahili, Mordoğan Atatürk Caddesi düzenlendi. Mordoğan Namık Kemal Caddesi ile İnönü Caddesi kesişimindeki kavşak düzenlenerek trafik akışı rahatlatıldı. Mordoğan Fatih Caddesi ile Yalı Caddesi sahil kenarında yol ve kaldırımlar düzenlendi.

Yeni yatırımlar yolda



İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçedeki yatırımlarına devam ediyor. Küçükbahçe, Sarpıncık, Ambarseki ve Saip mahallelerinde 5 yeni su sondaj kuyusu açılıyor. Urla İçmeler ile Çeşme ilçesi arası içme suyu iletim hattı ihalesi kapsamındaki imalatların 9,5 kilometrelik bir bölümü Karaburun’da başladı. İncecik Mahallesi’nde bir sondaj kuyusu açılacak. Karaburun Bozköy Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi ile 9,4 kilometrelik iletim hattı için ihale süreci devam ediyor. Karaburun’un Yaylaköy, Küçükbahçe, Salman, Sarpıncık, Haseki, Bozköy, Esendere, İnecik, Eğlenhoca, Kösedere, Parlak mahallerini sağlıklı içme suyu şebekesine kavuşturmak için 248 kilometrelik içme suyu hattının projelendirme çalışmaları tamamlandı. 2023 yılında yapım ihalesine çıkılması planlanıyor. Karaburun merkez, İskele ve Saip mahallelerine hizmet verecek 10 kilometrelik yağmur suyu ayrıştırma hattı ile 71,5 kilometrelik atık su hattı işi de projelendirme aşamasında.