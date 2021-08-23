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Ödemiş'te yeni yapılan baraj su tutmaya başladı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde içme suyu ve sulama hizmeti verecek Rahmanlar Barajı'nda 2 milyon metreküp su biriktiği bildirildi

Ödemiş'te yeni yapılan baraj su tutmaya başladı
23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:55

DSİ 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rahmanlar Barajı'nın tamamlanmasıyla 171 bin kişi içme ve kullanma suyuna kavuşacak.

Barajın suyunu İZSU arıtma tesisine ulaştıracak iletim hattının yıl sonunda bitirilmesinin ardından 14 bin 950 dekar araziye can suyu verilmesi, bölge üreticisine yılda yaklaşık 18 milyon lira ek gelir sağlanması hedefleniyor.

Temelden yüksekliği 92 metre olan, ön yüz beton kaplama çalışmaları, su alma yapısı mekanik aksamı ve dip savak imalatlarının tamamı 2021 başında tamamlanan barajda su tutulmaya başlandı.

Su tutma kapasitesi 25 milyon 150 bin metreküp olan barajda şu ana kadar 2 milyon metreküp su birikti.

Sulama 2022'de başlıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Ödemiş'e her yıl ortalama 9 milyon 360 bin metreküp içme ve kullanma suyunu getirecek iletim hattının inşasına temmuz ayında başladıklarını aktardı.

Rahmanlar Barajı ile pompa istasyonu ve arıtma tesisi arasına çelik borular döşediklerinin bilgisini veren Çınar, "2,2 kilometrelik iletim hattını ve pompa istasyonunu yeni yıla kadar bitireceğiz. Hedefimiz 2022'nin ilk aylarından itibaren Rahmanlar Barajı'nın suyunu İZSU arıtma tesisine ulaştırmak." ifadelerini kullandı.

Çınar, Rahmanlar Barajı'ndan 2022 yaz sulama sezonunda Ödemiş Ovası'na su verebilmek için gece gündüz çalıştıklarına dikkati çekerek, sulama şebekesi inşaatının aralıksız devam ettiğini, şu ana kadar yaklaşık 15 bin metre boru döşediklerini, yıl sonunda kadar bu rakamı 49 bin metreye çıkararak inşaatı tamamlayacaklarını belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #ödemiş #izmir baraj #rahmanlar barajı
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