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Önce temizlik sonra kutlama

İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutladı. Kültürpark'ta düzenlenen kutlamada önce çöp toplandı sonra ise gösteriler izlendi

Önce temizlik sonra kutlama
06 Haziran 2021 Pazar 08:31

İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü Kültürpark’ta kutladı. Müzik, halk oyunları ve danslarla eğlenen gönüllüler “temiz bir çevre” çağrısıyla farkındalık yaratmak adına çöp de topladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kano takımı daha sonra gölün içindeki parkurda bayrak yarışı yaptı. Etkinliğe katılanlara “Dünya Çevre Günü” baskılı maske, evlerindeki musluklara takabilecekleri "Su Hayattır, Geleceğini Kurtar. Musluğu kapa" yazılı tutacak hediye edildi.

Etiketler; #izmir #kültürpark #dünya çevre günü
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