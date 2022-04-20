Örnekköy’de üçüncü ve dördüncü etabın temeli atıldı

Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nin üçüncü ve dördüncü etaplarının temeli törenle atıldı. Temel atma törenine CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer törende “Kimsenin hakkını ranta kurban etmeden, vatandaşlarımızla müteahhitleri karşı karşıya getirmeden, belediyemizin garantörlüğü altında şehrimizin depreme dayanıklı, yepyeni ve yemyeşil mahallelerini kuruyoruz. İzmir’de dönüşüm başlamıştır” dedi



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dirençli kent vizyonu doğrultusunda İZBETON ve kooperatifleri kentsel dönüşüm projelerine dâhil ederek sürece hız kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nin üçüncü ve dördüncü etaplarının temelini attı.

Başkan Tunç Soyer’in ev sahipliğindeki törene Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Hakkı Süha Okay, CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Özcan Purçu, Kani Beko, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, S.S. İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Cihangir Lübiç, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Şenol Arslanoğlu, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, CHP’li ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, siyasi partilerin ve iş dünyasının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“Bizim için bayram günü”

“Bizim için bir bayram günü” diye sözlerine başlayan Başkan Soyer, “Örnekköy Kentsel Dönüşüm projesinin üçüncü etabında 584 konut ve 27 iş yerinin temelini atıyoruz. 252 milyon lira bedelle 76 bin 741 metrekarelik yaşam alanını üçüncü etap kapsamında hayata geçirmiş olacağız. Yine bugün 167 milyon liralık bedelle 380 konut ve 27 adet iş yerini kapsayan 54 bin 635 metrekarelik alanda da dördüncü etap çalışmalarını başlatmış oluyoruz. Kısaca toplam maliyeti 419 milyon lira olan 3 ve 4’üncü etaplarımızla İzmir’e 964 yeni konut ve 54 işyeri kazandırmış olacağız” dedi.

“Güneş balçıkla sıvanmıyor”

Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili yorumları hayretle izlediğini belirterek “Bu eleştirileri yapanlar ya İzmir’de yaşamıyor ya da bizimle aynı dili konuşmuyor veya gerçeğin görülmesini, duyulmasını istemiyor. Ama güneş balçıkla sıvanmıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairemiz ve belediye şirketimiz İZBETON, şehrimizin kentsel dönüşüm macerasında yepyeni bir sayfa açtı. Bakın bu tertemiz sayfaya üç yılda Gaziemir, Ege Mahallesi, Uzundere, Ballıkuyu, Çiğli Güzeltepe ve Örnekköy’de olmak üzere 6 bölgede dönüşüme başladık, devam ediyoruz. 3 bin 958 bağımsız birimin yapımı devam ediyor, 2 bin 500 bağımsız birimi ise yapım ihalesine hazır hale getirdik. Mart itibariyle üç ay gibi kısa bir sürede dört ayrı sözleşme imzaladık. Daha arkada binlercesi var, biz yine o binlercesini de yine iş birliğiyle yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Mazeretlerin arkasına sığınmadan çözüm üretiyoruz”

Tüm bunları inşaat sektörünün nefesinin tükendiği zorlu ekonomik koşullar altında yaptıklarını vurgulayan Başkan Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: “Müteahhitlerin teklif dahi veremediği bir dönemde, mazeretlerin arkasına sığınmadan daha önce hiç uygulanmamış, yeni ve kalıcı çözümler üretiyoruz. Kentsel dönüşüm için iş dünyamızla ortaklıklar kuruyor ve yapı kooperatifleriyle çalışıyoruz. Aslında tarımsal kalkınmada kullandığımız kooperatifçilik modelini, İZTAŞIT uygulamasıyla ulaşımda kullandığımız kooperatif modelini şimdi kentsel dönüşüm için kullanmaya başlamış oluyoruz. Geçtiğimiz hafta İZBAN ortağımız TCDD açıklama yapmış. Lale Mahallesi İZBAN durağının yer teslimini yapmak için, 25 kilometre ötedeki Katip Çelebi Üniversitesi durağını bekliyoruz, hizmet yerine laf üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi algı oluşturmaya çalışıyor demiş. Arada tam 25 kilometre var. İki mesele arasında hiçbir teknik bağlantı olmaması şöyle dursun, Türkiye Cumhuriyeti’nin saygın bir kurumu, yasal ortağımız, bu şehrin Büyükşehir Belediyesi için böyle bir üslup kullanabilir mi? Veya neden böyle bir üslup kullanır. Anlamak mümkün değil.”

“Yazıklar olsun”

İki meclis üyesinin “çıkar amaçlı organize suç örgütü kurmak, ihalesiz iş görme ve ihale kanununa muhalefet, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, usule aykırı işlem tesis etme ve yolsuzluk” suçlamalarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı yöneticileri, İZBETON yöneticileri ve İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi yöneticileri için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Yazıklar olsun... Bu kriz ortamında olağanüstü çözümler üretiyorsunuz ve vatandaşlarınızı mutlu etmeye çalışıyorsunuz, ama birileri siyaseten ve şahsen birilerine zarar vermek için bu kente vereceği zararı umursamıyor. Biz, bunlarla hiç vakit kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin hakkını ranta kurban etmeden, vatandaşlarımızla müteahhitleri karşı karşıya getirmeden, belediyemizin garantörlüğü altında şehrimizin depreme dayanıklı, yepyeni ve yemyeşil mahallelerini kuruyoruz. Bu saatten sonra da ne ekonomik kriz ne artan maliyetler ne de bu özverili çalışmalara gölge düşürmeye çalışanlar bizi durdurabilir. İzmir’de dönüşüm başlamıştır. Bu dönüşüm, yerinde ve adil dönüşüm anlayışla büyümeye devam edecektir. Ve diliyorum ki bu dönüşüm ulusal bir dönüşümün de başlangıcı olur” dedi.

“CHP’nin dört ayaklı stratejisini burada görüyoruz”

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ise Türkiye’de yeni döneme dair umudun yeşerdiğini belirterek “O umut bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yarın CHP’nin demokratik bir şekilde Millet İttifakı’yla var edeceği düzenin ta kendisidir. CHP bugünkü karanlığı aşacak dört ayaklı bir stratejiyi anlatıyor ve belediyelerinde uyguluyor. Güçlü bir parlamenter sistem, hukuk devleti diyoruz. İstişare yapan, uzlaşan, halkın sesini duyan bir anlayıştır parlamenter demokrasi. Bugün de kent hakkını teslim eden, vatandaşla uzlaşan, onların gönlüyle iş yapan anlayış Örnekköy’ü var ediyor. Rant için değil, halkına güvence veren üretici anlayış diyoruz. Burada gördüğümüz gibi kooperatiflerle birlikte yol alınıyor. Güçlü bir sosyal devlet diyoruz. Hakkın güvence altına alındığı, barınma hakkının olduğu bir anlayış ortaya koyuyoruz. Sürdürülebilirlik diyoruz. Ayrışarak değil herkesin yerinde refahını büyüteceğiz diyerek dört ayaklı stratejinin temelini hep birlikte atıyoruz. Yarın burada huzurla yaşayacak vatandaşlarımızla bu aydınlığı büyüteceğiz” şeklinde konuştu.

“İktidar belediye başkanlarımızın yaptığı işlerden rahatsız”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da “31 Mart seçimleri öncesinde CHP’li adaylara oy verin, onların seçilmesini sağladığınızda halktan yana hizmet üretecekler ve CHP’nin yüzünü ağartacaklar demiştik. İktidar belediye başkanlarımızın yaptığı işlerden o kadar rahatsız oldu ki sürekli sorun çıkarma çabası içinde. Ama belediye başkanlarımız tüm bunlara rağmen hizmet vermeye devam ediyor” diye konuştu.

Ekonomik krize de değinen Oğuz Kaan Salıcı “Neredeyse dört yıldan beri krizdeyiz. İnşaat malzemelerinin fiyatı arttı. Enflasyon, doğalgaz, elektik, her şey malum. İktidarın yatırım yapamadığı bir ortamda bugün 400 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapılıyor. İktidarın kıpırdayamadığı bir dönemde belediyelerimiz yepyeni bir iş yapıyor. Burada başlayan dönüşüm yarın Ankara’da devam edecek. Onların korkusu bu. İzmir Büyükşehir Belediyesi 344 milyon dolarlık kredi alıyor. Ama bu kredinin onaylanması lazım. Onaylıyorlar mı? Onaylamıyorlar. Devlet dolar bazında en son yüzde 8.65 ile borçlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yüzde 1’den daha düşük bir oranla borçlandı. 30 yıla yayılan bir ödeme olacak. Ama kredi onaylanmıyor” dedi.

“Sürecin önünü açan Soyer’e teşekkür ediyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise, “İzmir yalnız bırakılıyor, İzmir hakkını alamıyor, İzmir kendi başının çaresine bakmak zorunda kalıyor. Kentsel dönüşümün önünün tıkandığı bir dönemde iş insanları bir kooperatif yapısıyla inisiyatif aldı. Bunun önünü açan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Taşın altına gönlümüzü ve yüreğimizi koyduk”

İzmir’deki kentsel dönüşüm çalışmalarında yer almalarına ilişkin konuşan S.S. İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Cihangir Lübiç, “İzmir’i kentsel dönüşümle güzelleştiriyoruz. Diğer kooperatiflerle birlikte İzmir’in kentsel dönüşümüne büyük katkı koyuyoruz. Biz taşın altına elimizi değil, gönlümüzü ve yüreğimizi koyduk. Bu böyle devam edecek. Başkan Tunç Soyer desteğini hiçbir zaman eksik etmedi, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“300 Spartalı gibi 520 İzmirli ortaya çıktı”

İzmir’in olağanüstü dönemlerde dayanışma örnekleri sergilediğini aktaran S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Şenol Arslanoğlu, şöyle konuştu: “İzmir’in havasını soluyan herkes gerektiği her yerde dayanışmaya katılır. Kentsel dönüşümde vatandaşların ve müteahhitlerin istediği oran uyuşmuyor dediler. Herkes haklı, iş senelerce kaldı. Sonra devreye İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON girdi, taşın altına elini koydu. 10 yıldır taşın altına elini koyan var mıydı? Yoktu. Şimdi dayanışmayla çözüyoruz. Kooperatifin sahibi, kârı olmaz, sadece ortağı olur. Kaç ev varsa o kadar ortağı olur. Bir adım öne çıktık, İzmirli bize güvendi. Bu işin toplam 520 ortağı var. 300 Spartalı gibi 520 İzmirli ortaya çıktı.”

Örnekköy’de son durum

Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda birinci etap kapsamında 130 konut ve 13 işyerini hak sahiplerine teslim eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, 170 konut ve 20 işyerini kapsayan ikinci etap yapım çalışmalarını sürdürüyor. Üçüncü etabın yapım çalışmalarını başlatmak üzere 29 Aralık 2020’de Büyükşehir iştiraki İZBETON A.Ş. ile protokol imzalayan Büyükşehir, bölgede tahliye ve binaların yıkım işlemleri ve altyapı çalışmalarını tamamladı. 13 Aralık 2021’de inşaatların başlaması için alt yüklenici olarak S.S. İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi ile sözleşme imzalandı. Dördüncü etapta yapım çalışmalarını başlatmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON ise 7 Ocak 2022’de S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi ile protokol imzaladı. Üçüncü etap çalışmalarının tamamlanmasıyla 584 konut ve 27 işyerini daha hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Dördüncü etapta ise toplam 380 konut ve 27 iş yeri yapılacak. Yaklaşık altı bin vatandaşın yaşadığı 18 hektarlık Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında toplamda 3 bin 520 konut ve 338 iş yeri inşa edilmiş olacak.