Otomobilin çarptığı kişi öldü

Karabağlar'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Adnan Papağan (60), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Büşra S. gözaltına alındı.

Otomobilin çarptığı kişi öldü
13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:06

Kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında Karabağlar belediyesi önünde meydana geldi. Gaziemir'den Karabağlar yönüne giden Büşra S. yönetimindeki 34 AND 297 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Adnan Papağan'a çarptı. Papağan yola savrulurken, kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde müdahalesi yapılan Adnan Papağan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Papağan'ın cesedi morga kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, otomobil sürücüsü Büşra S. gözaltına alındı.

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