Pırlanta merkezleri kreşe dönüşüyor

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, günde 3 saat okul öncesi bakım hizmeti verilen pırlanta merkezlerini tam gün hizmet veren kreşe dönüştürüp, sayılarını iki katına çıkaracaklarını açıklarken, Kaynaklar'a da Çocuk Köyü kuracakları açıkladı.

Bucalı çocuklar Ulu Önder Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı muhteşem etkinliklerle kutladı. 3-6 yaş grubu minik Bucalılar pırlanta merkezlerinde düzenlenen şiir ve dans gösterileriyle, Buca Belediyesi'nin sanat kurslarında eğitim alan çocuklar ise Buca Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen resim sergisi ve konserlerle bayramlarının tadını çıkardı. Kutlamalara katılan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, tüm dünya çocuklarının bayramını kutlarken, çocuklara yönelik hazırladıkları projelerini açıkladı. Başkan Kılıç, günde 3 saat okul öncesi bakım hizmeti verilen pırlanta merkezlerini tam gün hizmet veren kreşe dönüştürüp, sayılarını iki katına çıkaracaklarını açıklarken, Kaynaklar'a da Çocuk Köyü kuracakları açıkladı.

1 yıllık çalışma

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak Betontaş Pırlanta Merkezi'ni ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, minik pırlantaların sevgi gösterileriyle karşılandı. Merkezde günde 3 saat süreyle ücretsiz okul öncesi eğitim alan 3-6 yaş grubu minik öğrenciler, yıl boyunca çalıştıkları şiir ve dans gösterilerini Başkan Kılıç için sahneledi, kendi elleriyle yaptıkları Atatürk portresini hediye etti.

2 katına çıkacak

Minik çocukların gösterisini izleyen Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, çocukların gelişimine yönelik olarak hazırlanan yepyeni projeleri açıkladı. Buca'ya yayılan 9 pırlanta merkezini tam gün çalışan kreş haline getirip, sayılarını iki katına çıkarmayı planladıklarını belirten Başkan Kılıç, Kaynaklar bölgesinde de 'Çocuk Köyü' kuracaklarını açıkladı. Doğa, bilim ve sporun iç içe olacağı 'Çocuk Köyü' projesinin tema tabanlı düzenleneceğini, sürekli yenilenen senaryolar ve parkurlarla çocukların görerek, dokunarak öğrenmesini saylayacaklarını belirten Başkan Kılıç," Çocuklarımız toprağı sadece saksılarda görebiliyor. Çocuk Köyü projemizle kent yaşamıyla doğadan uzaklaşan çocuklarımızı toprakla, doğayla bir araya getireceğiz" diye konuştu.

Konser ve sergiler

Buca'da 23 Nisan etkinlikleri Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konser ve sergilerle devam etti. Buca Belediyesi sanat kurslarında eğitim alan çocuklar, 23 Nisan'ı anlatan resimleriyle ziyaretçileri büyülerken, bayram coşkusunu yaşatan konserler verdi.