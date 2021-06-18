40 SENE BEKLEDİM!
40 SENE BEKLEDİM!
0
SERDAR ORTAÇ'A HACİZ!
SERDAR ORTAÇ'A HACİZ!
0
KURAKLIK ZEYTİNİ DE VURDU
KURAKLIK ZEYTİNİ DE VURDU
0
FRANSA, TÜRKİYE KARARINI DEĞİŞTİRDİ
FRANSA, TÜRKİYE KARARINI DEĞİŞTİRDİ
0

Saldırıda öldürülen Deniz’e son görev

İzmir’de Halkların Demokratik Partisi(HDP) İl Başkanlığı binasına yönelik saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz, Kadifekale Hava Şehitleri Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda defnedildi.

Saldırıda öldürülen Deniz’e son görev
18 Haziran 2021 Cuma 20:20

HABER EKSPRES-İzmir’de Halkların Demokratik Partisi(HDP) yönelik saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz, Kadifekale Hava Şehitleri Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Poyraz’ın cenaze merasimine Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.  Deniz Poyraz'ın tabutuna sarılan annesi Fehime Poyraz ve yakınları uzun süre tabutun başından ayrılmadı.

Hepimizin başı sağ olsun
Cenaze namazı öncesi konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan saldırının provokasyondan öte olduğunu söyledi. Buldan, "Bizler ne pahasına solursa olsun, demokratik siyaset anlayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi de özgürlükleri de adaleti de barışı da biz getireceğiz. Bunun sözünü sevgili Deniz'e buradan bir kez daha veriyoruz. Hepinizin başı sağ olsun” dedi.

Kardeşliğe sıkılan kurşun
Poyraz’a sıkılan kurşununun kardeşliğe sıkıldığını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Bu kurşunlar ne sadece HDP'ye ne de Kürtlere sıkıldı. Bu kurşunlar hepimize kardeşliğimize, birlikteliğimize, geleceğimize sıkıldı. Beraber devam edeceğiz, kardeşçe birlikte gideceğiz. Hepinizin başı sağ olsun can kardeşlerim" diye konuştu.

İzmir Emniyeti'nin yoğun güvenlik önlemleri aldığı cenazede Kürtçe ve Türkçe sloganlar atıldı. Deniz Poyraz'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Etiketler; #izmir #hdp #saldırı #deniz poyraz
Önceki Haber
Berkin Elvan davasında karar açıklandı
Sonraki Haber
Saldırıda öldürülen Deniz’e son görev
Karşıyaka Belediyesi’nden kadın üreticilere destek
Karşıyaka Belediyesi’nden kadın üreticilere destek
0
Deniz Poyraz'ın annesi anlattı: Öğretmen olmak istiyordu
Deniz Poyraz'ın annesi anlattı: Öğretmen olmak istiyordu
0
HDP saldırganı gerekçesiz olarak işe gitmiyormuş!
HDP saldırganı gerekçesiz olarak işe gitmiyormuş!
0
Karabağlar’da 39 zabıta memuru yemin etti
Karabağlar’da 39 zabıta memuru yemin etti
0
Bornova'da baz istasyonu tepkisi!
Bornova'da baz istasyonu tepkisi!
0
İzmir'deki altyapı çalışmasında Osmanlı dönemine ait kalıntılar bulundu
İzmir'deki altyapı çalışmasında Osmanlı dönemine ait kalıntılar bulundu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.