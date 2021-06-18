Saldırıda öldürülen Deniz’e son görev

İzmir’de Halkların Demokratik Partisi(HDP) İl Başkanlığı binasına yönelik saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz, Kadifekale Hava Şehitleri Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda defnedildi.

HABER EKSPRES-İzmir’de Halkların Demokratik Partisi(HDP) yönelik saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz, Kadifekale Hava Şehitleri Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Poyraz’ın cenaze merasimine Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Deniz Poyraz'ın tabutuna sarılan annesi Fehime Poyraz ve yakınları uzun süre tabutun başından ayrılmadı.



Hepimizin başı sağ olsun

Cenaze namazı öncesi konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan saldırının provokasyondan öte olduğunu söyledi. Buldan, "Bizler ne pahasına solursa olsun, demokratik siyaset anlayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi de özgürlükleri de adaleti de barışı da biz getireceğiz. Bunun sözünü sevgili Deniz'e buradan bir kez daha veriyoruz. Hepinizin başı sağ olsun” dedi.



Kardeşliğe sıkılan kurşun

Poyraz’a sıkılan kurşununun kardeşliğe sıkıldığını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Bu kurşunlar ne sadece HDP'ye ne de Kürtlere sıkıldı. Bu kurşunlar hepimize kardeşliğimize, birlikteliğimize, geleceğimize sıkıldı. Beraber devam edeceğiz, kardeşçe birlikte gideceğiz. Hepinizin başı sağ olsun can kardeşlerim" diye konuştu.



İzmir Emniyeti'nin yoğun güvenlik önlemleri aldığı cenazede Kürtçe ve Türkçe sloganlar atıldı. Deniz Poyraz'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.