Selçuk'ta tarihi meclis toplantısı

Selçuk Belediyesi yeni dönemin ilk meclis toplantısı büyük bir katılımla gerçekleşti. Kentin ilk kadın Belediye Başkanı seçilen Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bu meclis salonunda ilk defa bir kadın Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı ile karşılaşıyorsunuz. Bu dakikalar tarihe geçecek. Bu dakikalara tanık olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Selçuk'un yeni Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında meclis başkan vekilleri, divan katibi üyeleri, komisyon üyeleri başta olmak üzere çeşitli birliklere üye seçimi yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Selçuk Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısında siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkan ve üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun bir katılım gösterdi.

Yarışı kenara bıraktık

Yerel seçimlerin Selçuk için hayırlı olmasını dileyen Başkan Sengel, 31 Mart 2019 tarihiyle biz bütün siyasi yarışı bir kenara bıraktık. Bundan sonra bütün çabamız, tek yarışımız Selçuk'u daha iyi, daha doğru, daha hak ettiği gibi noktaya getirmektir" dedi.

Seçilen tüm Meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Sengel; "Umarım bu mecliste Selçuk için yararlı Selçuk'u memnun edebilecek; Selçuk'u hak ettiği yerlere getirmek adına alınabilecek tüm kararları almak bu meclisimize nasip olur. Dilerim beş yılın sonunda her birimiz; insanların gözünün içine gururla, onurla, bakarız. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Sengel, "Biz bu mecliste sözden çok, iş üreteceğiz. Biz bir arada yaşamayı çok iyi bilen insanlarız" diye konuştu.

Seçimler yapıldı

Meclis başkan vekilleri seçiminin yapıldığı toplantıda; CHP Meclis Üyelerinden Hasan Uysal birinci Başkanvekili, Abdullah Yıldız ikinci Başkanvekili olarak seçildi. Divan Katibi üyesi olarak ise yine CHP Meclis Üyesi Dilek Yolcu ve Metin Erkan seçildi.

Selçuk Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarına üye seçimi de Selçuk Belediye Meclisi'nin ilk meclis toplantısının gündem maddeleri arasında yer aldı.

Selçuk Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarına Seçilen üyelerin isimleri şöyle:

Plan ve Bütçe Komisyonu: CHP Meclis Üyeleri Nuri Caferoğlu, Ali Ihsan Karaduman

İmar Komisyonu: CHP Meclis Üyeleri Nuri Caferoğlu, Cem Subaşı, Serkan Topalan

Hukuk Komisyonu: CHP Meclis Üyeleri Serkan Topalan, Dilek Yolcu, Güllü Kartal.

AB Uyum Komisyonu: CHP Meclis Üyeleri Hasan Uysal, Abdullah Yıldız, Metin Erkan

Çevre Sağlık Komisyonu: CHP Meclis Üyeleri Güllü Kartal, Ali İhsan Karaduman, Metin Erkan

Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu: CHP Meclis Üyeleri Abdullah Yıldız, Metin Erkan, Güllü Kartal.

Kadın Aile Çocuk Komisyonu: CHP Meclis Üyeleri Dilek Yolcu, Güllü Kartal, Metin Erkan

Tarım Komisyonu: CHP Meclis Üyeleri Dilek Yolcu, Ali İhsan Karaduman, Mehmet Görüş

Gayrimenkul Satış Komisyonu: CHP Meclis Üyeleri Cem Subaşı, Mehmet Görüş

Encümen Üyeleri: CHP Meclis Üyeleri Serkan Topalan, Dilek Yolcu

Çiftçi Mallarını Koruma Meclis Üyeleri: Hasan Turan, Halil Öztürk, Abdullah Zeybek, Hüseyin Şenol, Salih Cambaz, Barış Cem Taşkıran, Süleyman Çaltı, Mehmet Kaçar, Ramazan Uysal, İbrahim Taflanoğlu.

Çiftçi Malları Denetim Kurulu Üyeleri: Osman Demirören, Osman Kıroğlu, Süleyman Erdallı, Mehmet Yetiş, Reşat Urgan, Yüksel Karayiğit.

Tarihi Kentler Birliği: CHP Meclis Üyeleri Hasan Uysal, Abdullah Yıldız.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği: CHP Meclis Üyeleri Serkan Topalan, Metin Erkan, Mehmet Görüş, Ali İhsan Karaduman.

Yarımada Belediyeler Birliği Üye Seçimi: CHP Meclis Üyeleri Güllü Kartal, Dilek Yolcu, Cem Subaşı ve Abdullah Yıldız.

Ege Belediyeler Birliği: CHP Meclis Üyeleri Dilek Yolcu, Hasan Uysal.

Denetim Komisyonu Raporu ve Faaliyet Raporu bir sonraki meclis oturumunda görüşülecek.