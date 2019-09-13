Senfonik Mizah yeniden İzmir'de

Konser sahnesi ile tiyatro sahnesini bir arada sunan “Senfonik Mizah” İzmirli sanatseverlerden gelen yoğun istek üzerine yeniden İzmir’de izleyici ile buluşuyor. Usta oyuncu Selçuk Yöntem ve ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı’nın Olten Filarmoni Orkestrası eşliğinde prömiyerini geçtiğimiz yıl Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdikleri ve izleyiciden tam not alan gösteri 17-18 Eylül tarihlerinde Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda yeniden sahne alacak.

Senfonik Mizah yeniden İzmir'de
13 Eylül 2019 Cuma 11:18

Metin Yazarı-Yönetmen Zuhal Ergen’in yazıp yönettiği “Senfonik Mizah” gösterisi mikrofonda Türk Tiyatrosu’nun usta oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Selçuk Yöntem ile İzmirli ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı’yı aynı sahnede buluşturuyor. Gösterinin müzik eserlerini ise İzmir’in ilk özel filarmoni orkestrası olan Olten Filarmoni Orkestrası seslendirecek.

Yazar -Yönetmen Zuhal Ergen'in ,"Ben sadece onların sözü oldum, dili oldum..." dediği, iki usta sanatçının bir araya gelip müzik, dans, sohbet ve şarkılarla çok sesli müziği mizah ile buluşturduğu gösteri aynı zamanda izleyicisine sürprizler sunuyor. Senfonik müzik ile tiyatronun buluştuğu sahne, usta tiyatrocu Selçuk Yöntem ile İzmirli ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı’nın adeta bir sanat düellosuna dönüşüyor.

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