Seyyar Pazar kente yayılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koronavirüs salgını nedeniyle "Siz evinizde, pazar mahallenizde" sloganıyla hayata geçirdiği Seyyar Pazar uygulaması Konak ve Karabağlar’da da ilgi gördü. Seyyar Pazar yarın Gaziemir, Balçova ve Narlıdere’de başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk uygulaması Buca’da yapılan Seyyar Pazar İzmir genelinde yaygınlaşıyor. Bornova ve Karşıyaka’nın ardından Konak ve Karabağlar’da başlayan uygulama yurttaşlardan büyük ilgi gördü. Seyyar Pazar yarın Gaziemir, Balçova ve Narlıdere’de başlayacak. Seyyar Pazar ile salgın nedeniyle pazara gidemeyen İzmirliler kapılarının önünde uygun fiyata pazar alışverişi yapabiliyor. Alışverişi mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için paketler birer gece önceden tartılarak hazırlanıyor.

İzmirliler memnun

Seyyar Pazar’dan alışveriş yapan İzmirliler uygulamadan memnun. Sabiha Manav, “Pazar kurulmadığı için manavlardan sebze meyve alıyorduk. Kızım gelip alışveriş yapıyordu. Bu uygulama çok iyi oldu. Hem ürünler taze hem manavdan daha ucuz” dedi. Ali Rıza Yıldız ise pazar kalabalığına girmeden alışveriş yapabildiğini belirterek “Çok güzel bir hizmet. Kapımızın önünden alışverişimizi yapıyoruz” dedi. Güler Özüm ise “65 yaşındayım, oğlum engelli. İkimiz de dışarı çıkamıyoruz. Pazara gidemiyoruz. Marketlerden sipariş versek yoğunluk nedeniyle sıkıntı yaşıyorduk. Bu uygulama çok iyi oldu” şeklinde konuştu.

Ürün çeşidi artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında soğan, patates, limon, elma ve portakal olmak üzere beş ana üründe fiyatı belirliyor ve bu sayede İzmir genelinde fiyat tanzimi sağlamayı hedefliyor. Seyyar Pazar’daki ürün çeşidi ise gelen talepler üzerine artırılıyor.