Seyyar satıcılara şık arabalar geliyor

Torbalı Belediyesi kış mevsiminin yaklaşmasıyla mısır, simit, kestane ve bu gibi satış yapan seyyar satıcılara yönelik başlattığı tek tip seyyar araba projesi start aldı.

Torbalı Belediyesi tarafından yaptırılan 30 tek tip araba seyyar satıcılara verilecek. Hazırlanan araçların ilk 15'i Zabıta Müdürlüğü önüne getirildi. Zabıta Müdürü Salih Sarıdoğan, yeni uygulamanın çok beğenileceğini belirtti.

Temiz ve estetik

Zabıta Müdürü Salih Sarıdoğan, "Bu tek tip araba uygulamamız ile birlikte daha modern bir görüntü sağlayacağız. Seyyar satıcılarımızın hijyenik şartlarda satış yapması, kontrol altında tutulması ve kolay denetlenmesi açısından hayata geçireceğimiz bu uygulama hem esnaflarımız hem de vatandaşlarımız tarafından memnuniyet ile karşılanmaktadır. İlk 15 aracımızı teslim aldık. Bugünden itibaren ilçemizin farklı noktalarında bulunan seyyar satıcılarına araçları teslim edeceğiz. Bir sonraki etapta 15 araç daha gelecek ve onlarında en kısa sürede teslim edeceğiz" diye konuştu.