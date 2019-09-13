Sıfır Hata Projesi tekstil sektöründe

Ege Üniversitesi, üniversite-sanayi işbirliğine örnek bir modeli daha hayata geçiriyor.

Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu ve TYH Tekstil A.Ş. arasında, Emel Akın MYO mezunlarının kişisel gelişim, yöneticilik ve makine başında hazır giyim üretimi gibi farklı konularda eğitim imkânlarını hedefleyen bir protokol imzalandı. EÜ Eski Senato Salonu’ndaki imza törenine, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay, Emel Akın Meslek Yüksekokul Müdür Vekili Doç. Dr. Sevda Altaş, Öğretim Görevlisi Dr. Alime Aslı İlleez katıldı.

“Üniversite-Sanayi” işbirliğinin gelişmesi için yoğun çaba harcadıklarını belirten Rektör Budak, “Ege Üniversitesi olarak mezunlarımızın alanlarında uzmanlaşmaları yönünde tecrübe kazanmaları ve iş yaşamlarında yeni imkânlar elde edebilmeleri için sanayiciler ile ortak projeler oluşturmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimiz, proje kapsamında yakaladıkları uygulama fırsatları ile mesleklerine hazır ve kalifiye bir şekilde başlayacaklar. Ayrıca meslek hayatlarında daha hızlı yükselme fırsatına erişecekler. Projemizin üniversitemize ve TYH Tekstil’e hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük hazır giyim üreticilerinden birisi olan TYH Tekstil A.Ş. ile Ege Üniversitesi Emel Akın MYO arasında imzalanan protokol ile fark yaratacak, davranışsal, yönetsel, iletişimsel ve üretim sürecinde gerekli operasyonel uygulamalar konusunda yetkinliklere sahip yeni çalışanların firmaya kazandırılması hedefleniyor. TYH Tekstil A.Ş.’nin başlatmış olduğu “Sıfır Hata” projesi ile Ege Üniversitesi Emel Akın MYO’dan yeni mezun 20’ye yakın öğrenci ile yeni bir üretim hattı kurulacak. Ayrıca mezunlara 1 yıl süreyle işbaşında eğitim programı ile hem firma bünyesinde çalışmaları hem de haftanın belirli günleri eğitim alarak kendilerini geliştirmeleri sağlanacak. Proje ile mezunların, ileride çalışacakları üretim bandında şef olabilecek şekilde yetiştirilmeleri amaçlanıyor.

Emel Akın MYO mezunlarının kişisel gelişim, yöneticilik ve makine başında hazır giyim üretimi gibi farklı konularda eğitim alabilecekleri protokol çerçevesinde meslek yüksekokul öğretim elemanları tarafından 80 saatlik makine başında uygulamalı eğitim verilecek. Bir senelik eğitim sonunda başarılı olan mezunlar, yeni kurulacak hazır giyim üretim bantlarında bant şefi olarak çalışabilecek veya başarılı oldukları başka bir bölümde şef olarak çalışabilme imkanına sahip olacaklar. Projenin başarılı olması durumumda, devamının sağlanması ve önümüzdeki yıllarda da meslek yüksek okulundan mezun yeni öğrencilerin sisteme dahil edilmesi planlanıyor.