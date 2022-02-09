Vakalar artıyor, okullar tedirgin!

Omicron varyantının yayılma hızına bağlı olarak artan koronavirüs vaka sayıları, hafta başında 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlayan öğrenci ve öğretmenleri tedirgin ediyor.

FATİH ÖZKILINÇ- 2021-2022 eğitim öğretim yılında 15 günlük ara tatilin ardından hafta başında artan koronavirüs vaka sayılarının gölgesinde okullarda ikinci dönem başladı. Ara tatil başlangıcında ülke genelinde günlük vaka sayısı 72 binlerden seyrederken tatil dönüşü 96 binlere yükseldi. Vaka sayılarındaki yükseliş okullardaki öğretmen ve öğrencileri tedirgin ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise ilk dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de yüz yüze eğitimden taviz vermeyeceklerini ifade ederek okullarda bulaşın son derece düşük olduğunu kapalı olan sınıfların oranın ise yüzde 1'in çok çok altında olduğunu belirtti.

Tedirginiz, tedbirler alınsın

Hafta başında artan vaka sayılarının gölgesinde açılan okullardaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Anadolu Eğitim Sendikası İzmir İl Başkanı Adnan Sarısayın, “Şimdilik sıkıntılı bir durum yok. İnşallah tedbirler alınır, okulları kapatmadan yüz yüze eğitime devam ederiz. Okullar kapandığında günlük vaka sayısı 72 bin civarındayken bugün 96 binlerde. Tatil sonrası görev yaptığım okulda kapalı sınıfımız yok ama vaka sayıları her geçen gün artıyor. Vaka sayıları inşallah okulların açılmasıyla daha da artmaz. Vaka sayılarının artması nedeniyle şu anda okullarda bir tedirginlik havası var. Öğretmenler olarak uzaktan eğitime geçme ihtimaline karşı tedirginiz. Önümüzdeki hafta başına kadar tablo netleşir diye düşünüyorum. Öğretmenler olarak yüz yüze eğitimin devam etmesinden yanayız. Bu nedenle gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını istiyoruz” dedi.

Önlemler yetersiz risk yüksek

Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Özcan Çetin ise “2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci yarı yılına,Covid 19 pandemisinin omikron varyantı ile yeniden yükselişe geçmesinin yarattığı endişe ve kaygı ile başladık.Sağlık Bakanlığı tarafından ortaya konulan veriler, Omikron varyantının diğer varyantlara oranla daha hızlı bir şekilde yayıldığını gösteriyor. Ocak ayının ilk haftasında 40-50 bin aralığında olan günlük vaka sayısı şubat ayının ilk haftasında 90-100 bin aralığına yükseldi. Bulaş nedeniyle her gün yaklaşık olarak 200 insanımızın hayatını kaybetmektedir. Omikron varyantının bu denli hızlı yayılımı, okulların açılması ile birlikte vaka sayılarının daha da artma riskini beraberinde getiriyor. Bakanlığın yüz yüze eğitime ara vermeksizin devam etme ciddiyeti, gerekli ve yeterli önlemleri titizlikle ve ivedilikle almaktan geçiyor” diye konuştu.

Öğrenciler testten geçirilmeli

Eğitim öğretime yüz yüze devam etmek için öğrencilerin düzenli olarak testten geçirilmesi gerektiğini de kaydeden Özcan, “Biz eğitimciler, salgının başından bugüne, kamu eliyle bilimin ışığında gerekli önlemlerin alınarak, yaygın bir şekilde aşılanmanın sağlanması, okulların temizlik personeli, öğretmen ve mali kaynak ihtiyaçlarının giderilerek yüz yüze eğitimin esas kılınması gerektiğini belirttik. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda sorumluluğunu gerektirdiği şekilde yerine getirdiğini söylemek mümkün değil. Eğitim öğretime yüz yüze devam etmek için mutlak suretle hızlı antijen test kitlerinin tedarik edilerek düzenli olarak öğrencilerin testten geçirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte aşılamanın tamamlanması, okulların öğretmen ve temizlik personeli ihtiyacının karşılanması, dersliklerin havalandırılması, eğitim ortamının hijyeni için gerekli mali kaynağın okullara aktarılması konularında iktidarın göstereceği tavır yaşanılanlardan ders çıkarıp çıkarmadığını gösterecektir” ifadelerini kullandı.