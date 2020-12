Vali Köşger, Uçak Kardeşler'i ziyaret etti

Yaş meyve sebze ihracatında Türkiye'nin son üç yıl ihracat birincisi Uçak Kardeşler Ltd. Şti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ağırladı.

Aynı zamanda Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı olan Uçak Kardeşler Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e narenciye tesisinde üretim süreçleri hakkında bilgi verdi. Pandemi döneminde yoğun bir tempoda çalışarak hem Türkiye'nin, hem de dünyanın gıda ihtiyacını kesintisiz sağladıklarını belirten Uçak, üretim ve ihracat için pandeminin zorlu koşullarında her zaman kamu ve özel sektör birlikte çalışarak başarılara imza attık diyen Hayrettin Uçak, "Satışlarımızın yüzde yetmişi ihracat. Rusya, Çin, Libya, Katar, Dubai, Ukrayna, Polonya, Makedonya, Kanada, İtalya, İngiltere, Kosova, Litvanya, Sırbistan, Letonya, Belarus, Bosna-Hersek ihracat yaptığımız ülkeler. Bahçe işçilerimiz hariç, işletmelerimizde binlerce kişi istihdam ediyor ve istihdam yaratma düşüncesi ile her yıl yeni yatırımlar yapıyoruz." diye konuştu.

Köşger; "Her zaman destekliyorum"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise; Uçak Kardeşler Ltd. Şti.'nin sektörde TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi alan ilk işletme olmasından dolayı tebrik etti. Köşger, "Uçak Kardeşler Ltd. Şti. firmasını sağladığı istihdam ve yaptığı ihracat nedeniyle de kutluyorum. Üretim ve yatırım süreçlerinde kamu olarak her zaman sizi destekliyoruz" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in Uçak Kardeşler Ltd. Şti. ziyaretine Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman ve Seferihisar İlçe Tarım Müdürü Vekili Hatice Sezin Bulut eşlik etti. Uçak Kardeşler Yönetim Kurulu Başkanı Hayretin Uçak, “Yılın son gününde gerçekleşen ziyaret bizleri son derece memnun etti ve yılın bütün yorgunluğunu aldı. Her zaman üretici ve ihracatçının yanında olan Sayın Valimize teşekkür ediyorum.” dedi.