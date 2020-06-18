Yavru martıyı çocuklar kurtardı

Karşıyaka’da, ilk uçuş denemeleri sırasında kent içine düşen bir yavru martı, çocuklar tarafından kurtarıldı.

Alaybey Mahallesi’ndeki Tahir Bor Parkı’nda oynarken bir kedinin martıyı kovaladığını gören 11 yaşındaki Arda Yüzeç ve Kayra Koç, durumu Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bildirdi. Ekipler tarafından parktan alınan martı, muayene edilmek üzere Tay Park’taki polikliniğe götürüldü.

Yuvadan uçma dönemi

Yavrunun kontrollerin ardından doğal ortamına bırakılacağını söyleyen Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, bu dönemde çok fazla benzer durumla karşılaştıklarını belirterek, “Haziran ayı, yavru martıların yuvadan uçma dönemi. Binlerce yavru martı bu dönemde yuvalarından ayrılıp uçuş denemeleri yapıyor. Bazıları güçsüz kalıyor ve uçamadıkları için kente iniyor ya da düşüyorlar. Bu şekilde çok fazla ihbar alıyoruz. Aslında yüzde 99’u tamamen sağlıklı. Biraz dinlendikten sonra tekrar uçmayı başarıyorlar. Şehir içinde uçamayan yavru martıya rastlayan vatandaşlarımız da eğer görünürde bir kırık ve yara yoksa alıp aynı şekilde bir sahil kenarına bırakabilir ya da 0232 324 44 19 ve 0232 324 44 39 numaralı telefonlardan bize ihbarda bulunabilir” dedi.