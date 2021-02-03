BÜNYEM TEMPOYU KALDIRMADI
BÜNYEM TEMPOYU KALDIRMADI
0
INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK
INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK
0
O DA TRUMP'A KIZGIN
O DA TRUMP'A KIZGIN
0
ÇAY DİYE ALDI GÜBRE ÇIKTI
ÇAY DİYE ALDI GÜBRE ÇIKTI
0

Yeniköy Göleti'nde tahliye başladı. 30 aile bölgeden uzaklaştırıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde su seviyesinin yükselmesiyle taşma tehlikesi bulunan Yeniköy Sulama Göleti'nde suyun tahliyesine başlandı. İzmir Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, Yeniköy Mahallesi'nin gölete yakın bölgesinde evleri bulunan 30 aile, tedbir amaçlı yakınlarının yanına gitti

Yeniköy Göleti'nde tahliye başladı. 30 aile bölgeden uzaklaştırıldı
03 Şubat 2021 Çarşamba 15:29

Yeniköy Sulama Göleti'ne, aşırı yağışlar nedeniyle dolan su, gövdeye zarar verdi. Taşkın tehlikesine karşı gölet yakınında yaşayan 30 aile, dün akşam jandarma ekipleri tarafından evlerinden çıkartıldı. Aileler, yakınlarının yanlarına giderken, İZSU ekipleri bölgede tahliye çalışması başlattı. Doluluk seviyesini düşürmek ve tehlikeyi azaltmak amacıyla gölette tahliye sürerken, vatandaşlar tehlikenin az da olsa devam ettiğini söyledi.

İki kişinin sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybettiği bölgede, göletten taşan sular, yağmur suyu ile birleşince çok sayıda tarla ve ev de hasar gördü. Yeniköy Sulama Göleti ve çevresi dronla görüntülendi.

'BİRAZ DAHA YAĞSA GÖLET PATLAYACAKTI'

Mahalle sakinlerinden Ethem Balaban (57), "Dün çok yağmur yağdı. Bir aylık yağış 8 saatte geldi. Su çok ani geldi. Bu sene çok fazla orman yangını oldu, ağaçlar hasar gördü. Bunun da etkisiyle su birden hızlanarak, gölete doldu. Su taşkınından dolayı yarılma oluşmuş, eğer biraz daha yağmur yağsaydı göletimiz patlamış olurdu. Allah korudu. Şu an için bir tehlike olduğunu düşünmüyorum. Ekipler suyu tahliye ediyor. Tedbirli olmamız gerektiği söylendi. Muhtarlıktan anons yapıldı. Dere yatağında bulunan tehlikeli evleri boşalttılar" dedi.

'54 YILDIR BURADAYIM, BÖYLE YAĞMUR GÖRMEDİM'

Gölet yakınında evi bulunan Ahmet Gül (54), doğduğundan beri yaşadığı Yeniköy Mahallesi'nde ilk kez böyle bir afet yaşandığını belirtip, "Bir felaket yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin. Sayın kaymakamımız ve valimiz müdahale ettiler. Şu an tehlike az da olsa sürüyor. Çalışmalar devam ediyor. Dere kenarında bulunan evlerimizi boşalttık. Bu zamana kadar böyle bir felaket yaşanmamıştı. İki vatandaşımızı kaybettik. Araçlarıyla dere kenarından geçerken suya kapıldılar. Allah kimsenin başına vermesin, inşallah bir daha yaşamayız" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yeniköy göleti #izmir #izmir sel
Önceki Haber
Türkiye'nin portakal ihracatı "salgınla" yüzde 41 arttı
Sonraki Haber
Podcast Liven, Türkiye'de bir ilk
Başkan Soyer'den sel mağdurlarına ziyaret
Başkan Soyer'den sel mağdurlarına ziyaret
0
Bornova Deresi'nin istinat duvarı yağmura dayanamadı
Bornova Deresi'nin istinat duvarı yağmura dayanamadı
0
İzmir'de polisin bu görüntüsü takdir topladı
İzmir'de polisin bu görüntüsü takdir topladı
0
İzmir'de yaşam normale dönüyor
İzmir'de yaşam normale dönüyor
0
Selçuk'ta 10 mahalle, kırsal mahalle statüsüne geçti
Selçuk'ta 10 mahalle, kırsal mahalle statüsüne geçti
0
Temizlik hizmeti alınacak
Temizlik hizmeti alınacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.