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Yine hastanede darp! Hasta yakını güvenlik görevlisine saldırdı!

İzmir Karabağlar'da bulunan bir hastanede cerrahi kattan çıkması için bir hasta yakınını uyaran güvenlik görevlisi darp edildi

Yine hastanede darp! Hasta yakını güvenlik görevlisine saldırdı!
03 Haziran 2022 Cuma 08:32

Olay, dün Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Bölümünde meydana geldi. Hasta yakınlarını kattan çıkarmak isteyen kat hemşiresi, güvenlik görevlisi Ali Gelincik'i çağırdı. Hasta yakınlarına dışarı çıkmaları konusunda uyarıda bulunan Gelincik'e, bir hasta yakını, iddiaya göre "Başka hasta yakınları içeride varken neden bizi çıkarıyorsun" şeklinde bağırıp, darp etti. Olayın ardından güvenlik personeli Gelincik, servis personeli eşliğinde acil servise alınarak tedaviye alındı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karabağlar #hastane #darp
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