Muğla’nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan mavi yelken balığı kıyıda bir kişi tarafından zıpkınla vuruldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, balığı avlayan kişiye 12 bin 660 TL para cezası kesti.

Olay, öğle saatlerinde Bodrum Liman bölgesinde meydana geldi. H.A. isimli kişi elindeki zıpkınla nesli tehlike altındaki mavi yelken balığını vurdu. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan anlar cep telefonuyla kayda alındı.

Resmi açıklama yapıldı

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, H.A.’ya 12 bin 660 TL para cezası uygulandığı belirtildi.

Bodrum Belediyesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kıyılarımızda ender görülen mavi yelken balığına Bodrum Limanımızda zarar verildiğine ilişkin kaydedilen görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Eşsiz maviliğimizin bu nadide güzelliğine yönelik yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyor, yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”