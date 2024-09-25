İzmir'de bugün(25 Eylül Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 25 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 25 Eylül Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

SİNEM SU ECZANESİ - ALİAĞA

 YENİ MAH. RUMELİ CD. NO:10/B
 ALİAĞA DEVLET HASTANESİ KARŞISI,6 NOLU SAĞLIK OCAĞI İLE MEDİKALİN ORTASI
 02326555050
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 DÜNYA ECZANESİ - ALSANCAK

 KÜLTÜR MAH. ŞAİR EŞREF BULVARI NO:55/D
 05301839335
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 GAMZE ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 FEVZIPASA BULVARI NO:12/A KONAK
 GÜMRÜK HİSARÖNÜ DURAĞI
 2324414636
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 EGEM ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

Murat Kulaç: Tesislerimizin yenilenmesi gerekiyor Murat Kulaç: Tesislerimizin yenilenmesi gerekiyor

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPASA CAD. NO:110/C
 KARAKOL YANI FİNANSBANK KARŞISI
 02324580410
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 HARİKA ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. YAVUZ CAD. NO:148/A
 02323425500
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 TÜRKER ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MAH. KOCATEPE CAD. NO:10/A
 MEDİFEMA HASTANESİ ACİL KARŞISI
 02328548331
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 EGE ILKER ECZANESİ - BALÇOVA

 FEVZIÇAKMAK MH.CENGIZ TOPEL SOK.NO:11
 2322786565
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 EGE İNCİ ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 BASINSİTESİ MH. 170 SK. NO:4/A BASINSİTESİ
 02322448611
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 KARABENEK ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.HASTANE CAD. NO:6 BAYINDIR
 2325817045
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 UFUK ECZANESİ - BAYRAKLI

 ADALET MAH. HAYDAR ALİYEV CAD.NO:18/C
 FOLKART A BLOK MİGROS YANI
 02325020488
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 EYMEN ECZANESİ - BERGAMA

 MALTEPE MAH. KAYMAKAM KEMAL BEY CAD. NO:190/A
 02325047689
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 BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A
 02325926018
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 BILGI ECZANESİ - BORNOVA 1

 2 SOK. NO:3/E
 MERK. HÜKÜMET KONAĞI ÇAPRAZI GARANTİ BANKASI YANI
 2323881684
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 CEREN ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MH. 185 SK. NO:52/B
 02323397007
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 AYŞE ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROĞLU MH. HAŞİM İŞCAN MAH. NO:18/A BAYRAKLI
 02323442344
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 BİLGİLİ ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MEVLANA MAH. 1754/1 SOK. NO:4/A
 02323739585
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 KALENDER ECZANESİ - BOZYAKA

 BOZYAKA MAH. ESKİİZMİR CAD. NO:227
 KESTELLİ TAKSİ DUR.BELLONA VE PİZZAPORT KARŞISI
 02322625932
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 YAYLACIK ECZANESİ - BUCA 1

 YAYLACIK MH. BAŞARI CD. NO:104/A
 02324409600
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 AKGÜN ECZANESİ - BUCA 2

 HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ 198/D KURUÇEŞME MAHALLESİ BUCA
 02324539347
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 NİLÜFER ECE ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 BARBAROS MAH. BURAK REİS CAD. NO:106
 (Sıdıka Rodop Lisesi ve Çamdibi Gürmarın Karşısı)
 02324351122
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 DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
 02326733046
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 ÇEŞME ECZANESİ - ÇEŞME

 MUSALLA MAH. 1065 SOK. NO:2/A
 Çeşme Marina - Çiftlikköy Kavşağı / İZMİR
 02327127101
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 BEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 8791 SOKAK NO:9 BALATÇIK
 02323762395
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 GÜMÜSIGNE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 KÖYIÇI MAH. DERE CAD. NO:16 ÇIGLI-IZMIR
 KAPALI DURAK ÜST GEÇİT YANI DEREİÇİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 2323861337
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 CEM ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİMAHALLE MAH. ÖĞRETMEN EMEL SUBAŞI AY SOK. NO:65/A
 0530 173 13 44 (Yeni Mahalle Sağlık Ocağı Sokağı)
 02323294344
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 OKUDUR ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMETPAŞA MAH 9 SOK NO:3/C
 02326712211
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 AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
 YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 02328127071
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 ECZANE YENİ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GAZİ MH. ESKİİZMİR CD. NO:662/A ESKİİZMİR
 02322711099
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 NATUREL ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 EŞREFPAŞA CAD. NO:272/A
 EŞREFPAŞA CAD. İŞ BANKASI VE PEHLİVANOĞLU MARKET ARASINDA.
 02322281874
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 EGE ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UFUK MAH. MEHMETÇIK CAD. NO:6/A
 2324268922
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 MURATHAN ECZANESİ - GAZİEMİR

 GAZI MAH.ÖNDER CAD.NO:9/G
 2322510026
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 MİRAC ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 FIRAT MAH. 287/9 SOK. NO:17/A
 FIRAT ASM YANI BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ BÖLGESİ
 02322768636
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 DOGANGÜN ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZEYBEK MAH. GAZIPASA CAD. NO:129/C GÜLTEPE
 DOĞANGÜN ECZANESİ
 02324572550
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 MERVE POLAT ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EMEK MH. 7233 SK. NO:38/A
 05452337563
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 ŞAHAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 ŞEHİT KEMAL CD. NO:128/A GÜZELBAHÇE
 02322348081
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 NEFES ECZANESİ - HATAY

 259 SOK. NO:35/A ARAPHASAN MAH.
 02322455511
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 GAYE ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. SIMSEK SOK. NO:68 B-C
 2322776133
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 UTKU NAZ ECZANESİ - KARABAĞLAR

 AYDIN MH. 4270 SK. NO:77/A
 ALİ AKATLAR ORTAOKULU YOKUŞ AŞAĞISI KÖŞE ECZANE
 02322077701
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 YAŞAM ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 TUNA MAH. 1690 SOK. NO:65/A
 Arabacılar Sokağı
 02323231517
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 KARSIYAKA MERKEZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHRIYE ÜÇOK BLV. 15/1-A
 KARŞIYAKA BELEDİYESİ BULVARINDA
 02323698850
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 ERDEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MAH. 1735 SOK. NO:198/A
 BOSTANLI BÜYÜK MİĞROSUN KARŞISINDAKİ FORBESTİN SOKAĞINA GİRİNCE SAĞDA
 02323369020
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 EMEL ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 NERGİZ MAH. 1775 SOK. NO:187/B
 02323819043
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 DAMLA ECZANESİ - KEMALPAŞA

 ATATÜRK BULV. NO:9/F
 2328781473
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 SERA ECZANESİ - KINIK

 FATIH MAH. BERGAMA CAD. NO: 8/A
 2326880151
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 BİR EYLÜL ECZANESİ - KİRAZ

 ISTIKLAL MAH.SABIT ARLI CD. NO. 63/A
 02325722697
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 ÖZGE ECZANESİ - MENDERES

 CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:3AA
 02325028584
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 ULUKAYA ECZANESİ - MENEMEN

 MERMERLİ MH. 1415 SK. NO:11/B
 15 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02328316160
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 NESRIN ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ULUKENT 30 AGUSTOS MAH. 7122 SOKAK NO:7/A-H MENEMEN
 02328381180
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 ISIN ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 95 SOK.NO:3/B GÖZTEPE
 2322859202
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 BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
 05307689698
 2327378744
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 TÜZÜN ECZANESİ - NARLIDERE

 MITHATPASA CAD.NO:108/B
 2322383021
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 HAZAL ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:13/B
 02325459565
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 SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A
 02324795435
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 SARNIÇ ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MENDERES CD.80/B
 02322812343
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 BULVAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:62/A
 02325028975
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 MELTEM ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK CAD.NO:6
 2328927879
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 SIRINYER ELIF ECZANESİ - ŞİRİNYER

 SIRINYER-MEHMET AKIF CAD. NO:108/A
 2324260102
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 TİRE YENİPARK ECZANESİ - TİRE

 HÜRRİYET MAH ORHAN AKSAY CAD NO:10B/5
 02325055454
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 ALPER ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. 1596 SOK. NO:2/A
 02328563500
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 ŞÖLEN ECZANESİ - TORBALI

 ERTUĞRUL MH. İLKER DOĞAN CD. NO:10/A
 SU DEPOSU ÇAPRAZI
 02328662727
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 HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
 02327663005
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 İNCİR ECZANESİ - URLA

 TORASAN MH. 623 SK. NO:8/A
 02327544592
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 GÜLCE ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 CUMHURIYET MH.NO.70/B ÜRKMEZ
 02327421677
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 SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
 02327432233
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 BENGİ ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:140/A
 02327552332
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 YENI YESIM ECZANESİ - ÜÇYOL

 KILIÇREİS MH. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU CD NO:47
 02322507985
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 AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
 02328148200
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 ÇİNKILIÇ ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GAZİLER CD. NO:353/2E
 02322642909
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 NİHAL ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ANT CD. NO:13/B YEŞİLYURT
 02322564247
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Editör: Engin Keskin