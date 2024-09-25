İzmir'de bugün(25 Eylül Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 25 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 25 Eylül Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
SİNEM SU ECZANESİ - ALİAĞA
YENİ MAH. RUMELİ CD. NO:10/B
ALİAĞA DEVLET HASTANESİ KARŞISI,6 NOLU SAĞLIK OCAĞI İLE MEDİKALİN ORTASI
02326555050
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
DÜNYA ECZANESİ - ALSANCAK
KÜLTÜR MAH. ŞAİR EŞREF BULVARI NO:55/D
05301839335
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
GAMZE ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
FEVZIPASA BULVARI NO:12/A KONAK
GÜMRÜK HİSARÖNÜ DURAĞI
2324414636
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
EGEM ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA CAD. NO:110/C
KARAKOL YANI FİNANSBANK KARŞISI
02324580410
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
HARİKA ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. YAVUZ CAD. NO:148/A
02323425500
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TÜRKER ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MAH. KOCATEPE CAD. NO:10/A
MEDİFEMA HASTANESİ ACİL KARŞISI
02328548331
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
EGE ILKER ECZANESİ - BALÇOVA
FEVZIÇAKMAK MH.CENGIZ TOPEL SOK.NO:11
2322786565
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
EGE İNCİ ECZANESİ - BASIN SİTESİ
BASINSİTESİ MH. 170 SK. NO:4/A BASINSİTESİ
02322448611
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
KARABENEK ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.HASTANE CAD. NO:6 BAYINDIR
2325817045
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
UFUK ECZANESİ - BAYRAKLI
ADALET MAH. HAYDAR ALİYEV CAD.NO:18/C
FOLKART A BLOK MİGROS YANI
02325020488
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
EYMEN ECZANESİ - BERGAMA
MALTEPE MAH. KAYMAKAM KEMAL BEY CAD. NO:190/A
02325047689
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A
02325926018
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BILGI ECZANESİ - BORNOVA 1
2 SOK. NO:3/E
MERK. HÜKÜMET KONAĞI ÇAPRAZI GARANTİ BANKASI YANI
2323881684
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
CEREN ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MH. 185 SK. NO:52/B
02323397007
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
AYŞE ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROĞLU MH. HAŞİM İŞCAN MAH. NO:18/A BAYRAKLI
02323442344
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BİLGİLİ ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MEVLANA MAH. 1754/1 SOK. NO:4/A
02323739585
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
KALENDER ECZANESİ - BOZYAKA
BOZYAKA MAH. ESKİİZMİR CAD. NO:227
KESTELLİ TAKSİ DUR.BELLONA VE PİZZAPORT KARŞISI
02322625932
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
YAYLACIK ECZANESİ - BUCA 1
YAYLACIK MH. BAŞARI CD. NO:104/A
02324409600
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
AKGÜN ECZANESİ - BUCA 2
HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ 198/D KURUÇEŞME MAHALLESİ BUCA
02324539347
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
NİLÜFER ECE ECZANESİ - ÇAMDİBİ
BARBAROS MAH. BURAK REİS CAD. NO:106
(Sıdıka Rodop Lisesi ve Çamdibi Gürmarın Karşısı)
02324351122
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
02326733046
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÇEŞME ECZANESİ - ÇEŞME
MUSALLA MAH. 1065 SOK. NO:2/A
Çeşme Marina - Çiftlikköy Kavşağı / İZMİR
02327127101
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
8791 SOKAK NO:9 BALATÇIK
02323762395
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
GÜMÜSIGNE ECZANESİ - ÇİĞLİ
KÖYIÇI MAH. DERE CAD. NO:16 ÇIGLI-IZMIR
KAPALI DURAK ÜST GEÇİT YANI DEREİÇİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
2323861337
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
CEM ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİMAHALLE MAH. ÖĞRETMEN EMEL SUBAŞI AY SOK. NO:65/A
0530 173 13 44 (Yeni Mahalle Sağlık Ocağı Sokağı)
02323294344
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
OKUDUR ECZANESİ - DİKİLİ
İSMETPAŞA MAH 9 SOK NO:3/C
02326712211
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
02328127071
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ECZANE YENİ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GAZİ MH. ESKİİZMİR CD. NO:662/A ESKİİZMİR
02322711099
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
NATUREL ECZANESİ - EŞREFPAŞA
EŞREFPAŞA CAD. NO:272/A
EŞREFPAŞA CAD. İŞ BANKASI VE PEHLİVANOĞLU MARKET ARASINDA.
02322281874
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
EGE ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UFUK MAH. MEHMETÇIK CAD. NO:6/A
2324268922
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
MURATHAN ECZANESİ - GAZİEMİR
GAZI MAH.ÖNDER CAD.NO:9/G
2322510026
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
MİRAC ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
FIRAT MAH. 287/9 SOK. NO:17/A
FIRAT ASM YANI BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ BÖLGESİ
02322768636
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
DOGANGÜN ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZEYBEK MAH. GAZIPASA CAD. NO:129/C GÜLTEPE
DOĞANGÜN ECZANESİ
02324572550
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
MERVE POLAT ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EMEK MH. 7233 SK. NO:38/A
05452337563
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ŞAHAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
ŞEHİT KEMAL CD. NO:128/A GÜZELBAHÇE
02322348081
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
NEFES ECZANESİ - HATAY
259 SOK. NO:35/A ARAPHASAN MAH.
02322455511
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
GAYE ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. SIMSEK SOK. NO:68 B-C
2322776133
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
UTKU NAZ ECZANESİ - KARABAĞLAR
AYDIN MH. 4270 SK. NO:77/A
ALİ AKATLAR ORTAOKULU YOKUŞ AŞAĞISI KÖŞE ECZANE
02322077701
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YAŞAM ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
TUNA MAH. 1690 SOK. NO:65/A
Arabacılar Sokağı
02323231517
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
KARSIYAKA MERKEZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHRIYE ÜÇOK BLV. 15/1-A
KARŞIYAKA BELEDİYESİ BULVARINDA
02323698850
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ERDEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MAH. 1735 SOK. NO:198/A
BOSTANLI BÜYÜK MİĞROSUN KARŞISINDAKİ FORBESTİN SOKAĞINA GİRİNCE SAĞDA
02323369020
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
EMEL ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
NERGİZ MAH. 1775 SOK. NO:187/B
02323819043
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
DAMLA ECZANESİ - KEMALPAŞA
ATATÜRK BULV. NO:9/F
2328781473
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SERA ECZANESİ - KINIK
FATIH MAH. BERGAMA CAD. NO: 8/A
2326880151
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BİR EYLÜL ECZANESİ - KİRAZ
ISTIKLAL MAH.SABIT ARLI CD. NO. 63/A
02325722697
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÖZGE ECZANESİ - MENDERES
CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:3AA
02325028584
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ULUKAYA ECZANESİ - MENEMEN
MERMERLİ MH. 1415 SK. NO:11/B
15 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02328316160
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
NESRIN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ULUKENT 30 AGUSTOS MAH. 7122 SOKAK NO:7/A-H MENEMEN
02328381180
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ISIN ECZANESİ - MİTHATPAŞA
95 SOK.NO:3/B GÖZTEPE
2322859202
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
05307689698
2327378744
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TÜZÜN ECZANESİ - NARLIDERE
MITHATPASA CAD.NO:108/B
2322383021
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
HAZAL ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:13/B
02325459565
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A
02324795435
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SARNIÇ ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES CD.80/B
02322812343
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BULVAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR
TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:62/A
02325028975
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
MELTEM ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK CAD.NO:6
2328927879
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SIRINYER ELIF ECZANESİ - ŞİRİNYER
SIRINYER-MEHMET AKIF CAD. NO:108/A
2324260102
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TİRE YENİPARK ECZANESİ - TİRE
HÜRRİYET MAH ORHAN AKSAY CAD NO:10B/5
02325055454
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ALPER ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. 1596 SOK. NO:2/A
02328563500
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ŞÖLEN ECZANESİ - TORBALI
ERTUĞRUL MH. İLKER DOĞAN CD. NO:10/A
SU DEPOSU ÇAPRAZI
02328662727
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
02327663005
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
İNCİR ECZANESİ - URLA
TORASAN MH. 623 SK. NO:8/A
02327544592
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
GÜLCE ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
CUMHURIYET MH.NO.70/B ÜRKMEZ
02327421677
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
02327432233
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BENGİ ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:140/A
02327552332
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENI YESIM ECZANESİ - ÜÇYOL
KILIÇREİS MH. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU CD NO:47
02322507985
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
02328148200
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÇİNKILIÇ ECZANESİ - YENİŞEHİR
GAZİLER CD. NO:353/2E
02322642909
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
NİHAL ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ANT CD. NO:13/B YEŞİLYURT
02322564247
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
Ayrıntılı bilgi için tıklayın.