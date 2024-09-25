İzmir'de bugün(25 Eylül Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 25 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 25 Eylül Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

SİNEM SU ECZANESİ - ALİAĞA

YENİ MAH. RUMELİ CD. NO:10/B

ALİAĞA DEVLET HASTANESİ KARŞISI,6 NOLU SAĞLIK OCAĞI İLE MEDİKALİN ORTASI

02326555050

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DÜNYA ECZANESİ - ALSANCAK

KÜLTÜR MAH. ŞAİR EŞREF BULVARI NO:55/D

05301839335

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GAMZE ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

FEVZIPASA BULVARI NO:12/A KONAK

GÜMRÜK HİSARÖNÜ DURAĞI

2324414636

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EGEM ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KEMALPASA CAD. NO:110/C

KARAKOL YANI FİNANSBANK KARŞISI

02324580410

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HARİKA ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. YAVUZ CAD. NO:148/A

02323425500

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TÜRKER ECZANESİ - AYRANCILAR

AYRANCILAR MAH. KOCATEPE CAD. NO:10/A

MEDİFEMA HASTANESİ ACİL KARŞISI

02328548331

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EGE ILKER ECZANESİ - BALÇOVA

FEVZIÇAKMAK MH.CENGIZ TOPEL SOK.NO:11

2322786565

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EGE İNCİ ECZANESİ - BASIN SİTESİ

BASINSİTESİ MH. 170 SK. NO:4/A BASINSİTESİ

02322448611

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KARABENEK ECZANESİ - BAYINDIR

MITHATPASA MAH.HASTANE CAD. NO:6 BAYINDIR

2325817045

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UFUK ECZANESİ - BAYRAKLI

ADALET MAH. HAYDAR ALİYEV CAD.NO:18/C

FOLKART A BLOK MİGROS YANI

02325020488

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EYMEN ECZANESİ - BERGAMA

MALTEPE MAH. KAYMAKAM KEMAL BEY CAD. NO:190/A

02325047689

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BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A

02325926018

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BILGI ECZANESİ - BORNOVA 1

2 SOK. NO:3/E

MERK. HÜKÜMET KONAĞI ÇAPRAZI GARANTİ BANKASI YANI

2323881684

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CEREN ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIM DİRİK MH. 185 SK. NO:52/B

02323397007

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AYŞE ECZANESİ - BORNOVA 3

MANSUROĞLU MH. HAŞİM İŞCAN MAH. NO:18/A BAYRAKLI

02323442344

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BİLGİLİ ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MEVLANA MAH. 1754/1 SOK. NO:4/A

02323739585

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KALENDER ECZANESİ - BOZYAKA

BOZYAKA MAH. ESKİİZMİR CAD. NO:227

KESTELLİ TAKSİ DUR.BELLONA VE PİZZAPORT KARŞISI

02322625932

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YAYLACIK ECZANESİ - BUCA 1

YAYLACIK MH. BAŞARI CD. NO:104/A

02324409600

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AKGÜN ECZANESİ - BUCA 2

HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ 198/D KURUÇEŞME MAHALLESİ BUCA

02324539347

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NİLÜFER ECE ECZANESİ - ÇAMDİBİ

BARBAROS MAH. BURAK REİS CAD. NO:106

(Sıdıka Rodop Lisesi ve Çamdibi Gürmarın Karşısı)

02324351122

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DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16

02326733046

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ÇEŞME ECZANESİ - ÇEŞME

MUSALLA MAH. 1065 SOK. NO:2/A

Çeşme Marina - Çiftlikköy Kavşağı / İZMİR

02327127101

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BEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

8791 SOKAK NO:9 BALATÇIK

02323762395

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GÜMÜSIGNE ECZANESİ - ÇİĞLİ

KÖYIÇI MAH. DERE CAD. NO:16 ÇIGLI-IZMIR

KAPALI DURAK ÜST GEÇİT YANI DEREİÇİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

2323861337

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CEM ECZANESİ - ÇİĞLİ

YENİMAHALLE MAH. ÖĞRETMEN EMEL SUBAŞI AY SOK. NO:65/A

0530 173 13 44 (Yeni Mahalle Sağlık Ocağı Sokağı)

02323294344

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OKUDUR ECZANESİ - DİKİLİ

İSMETPAŞA MAH 9 SOK NO:3/C

02326712211

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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75

YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI

02328127071

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ECZANE YENİ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GAZİ MH. ESKİİZMİR CD. NO:662/A ESKİİZMİR

02322711099

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NATUREL ECZANESİ - EŞREFPAŞA

EŞREFPAŞA CAD. NO:272/A

EŞREFPAŞA CAD. İŞ BANKASI VE PEHLİVANOĞLU MARKET ARASINDA.

02322281874

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EGE ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UFUK MAH. MEHMETÇIK CAD. NO:6/A

2324268922

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MURATHAN ECZANESİ - GAZİEMİR

GAZI MAH.ÖNDER CAD.NO:9/G

2322510026

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MİRAC ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

FIRAT MAH. 287/9 SOK. NO:17/A

FIRAT ASM YANI BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ BÖLGESİ

02322768636

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DOGANGÜN ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ZEYBEK MAH. GAZIPASA CAD. NO:129/C GÜLTEPE

DOĞANGÜN ECZANESİ

02324572550

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MERVE POLAT ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

EMEK MH. 7233 SK. NO:38/A

05452337563

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ŞAHAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

ŞEHİT KEMAL CD. NO:128/A GÜZELBAHÇE

02322348081

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NEFES ECZANESİ - HATAY

259 SOK. NO:35/A ARAPHASAN MAH.

02322455511

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GAYE ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. SIMSEK SOK. NO:68 B-C

2322776133

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UTKU NAZ ECZANESİ - KARABAĞLAR

AYDIN MH. 4270 SK. NO:77/A

ALİ AKATLAR ORTAOKULU YOKUŞ AŞAĞISI KÖŞE ECZANE

02322077701

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SAADET ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A

5077069791

02327313397

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YAŞAM ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

TUNA MAH. 1690 SOK. NO:65/A

Arabacılar Sokağı

02323231517

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KARSIYAKA MERKEZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHRIYE ÜÇOK BLV. 15/1-A

KARŞIYAKA BELEDİYESİ BULVARINDA

02323698850

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ERDEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

BOSTANLI MAH. 1735 SOK. NO:198/A

BOSTANLI BÜYÜK MİĞROSUN KARŞISINDAKİ FORBESTİN SOKAĞINA GİRİNCE SAĞDA

02323369020

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EMEL ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

NERGİZ MAH. 1775 SOK. NO:187/B

02323819043

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DAMLA ECZANESİ - KEMALPAŞA

ATATÜRK BULV. NO:9/F

2328781473

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SERA ECZANESİ - KINIK

FATIH MAH. BERGAMA CAD. NO: 8/A

2326880151

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BİR EYLÜL ECZANESİ - KİRAZ

ISTIKLAL MAH.SABIT ARLI CD. NO. 63/A

02325722697

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ÖZGE ECZANESİ - MENDERES

CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:3AA

02325028584

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ULUKAYA ECZANESİ - MENEMEN

MERMERLİ MH. 1415 SK. NO:11/B

15 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02328316160

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NESRIN ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ULUKENT 30 AGUSTOS MAH. 7122 SOKAK NO:7/A-H MENEMEN

02328381180

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ISIN ECZANESİ - MİTHATPAŞA

95 SOK.NO:3/B GÖZTEPE

2322859202

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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN

05307689698

2327378744

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TÜZÜN ECZANESİ - NARLIDERE

MITHATPASA CAD.NO:108/B

2322383021

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HAZAL ECZANESİ - ÖDEMİŞ

ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:13/B

02325459565

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SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A

02324795435

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SARNIÇ ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MENDERES CD.80/B

02322812343

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BULVAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:62/A

02325028975

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MELTEM ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK CAD.NO:6

2328927879

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SIRINYER ELIF ECZANESİ - ŞİRİNYER

SIRINYER-MEHMET AKIF CAD. NO:108/A

2324260102

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TİRE YENİPARK ECZANESİ - TİRE

HÜRRİYET MAH ORHAN AKSAY CAD NO:10B/5

02325055454

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ALPER ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. 1596 SOK. NO:2/A

02328563500

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ŞÖLEN ECZANESİ - TORBALI

ERTUĞRUL MH. İLKER DOĞAN CD. NO:10/A

SU DEPOSU ÇAPRAZI

02328662727

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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A

02327663005

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İNCİR ECZANESİ - URLA

TORASAN MH. 623 SK. NO:8/A

02327544592

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GÜLCE ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

CUMHURIYET MH.NO.70/B ÜRKMEZ

02327421677

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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C

02327432233

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BENGİ ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:140/A

02327552332

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YENI YESIM ECZANESİ - ÜÇYOL

KILIÇREİS MH. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU CD NO:47

02322507985

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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR

02328148200

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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B

5323340779

02326288828

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ÇİNKILIÇ ECZANESİ - YENİŞEHİR

GAZİLER CD. NO:353/2E

02322642909

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NİHAL ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ANT CD. NO:13/B YEŞİLYURT

02322564247

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